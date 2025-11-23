Snappi Hub: Ο φυσικός πυρήνας της πρώτης ελληνικής neobank

Στο κέντρο της Αθήνας ετοιμάζεται να ανοίξει ένας χώρος που φιλοδοξεί να φέρει το ελληνικό banking μια γενιά μπροστά. Ο λόγος για το Snappi Hub, τον πρώτο φυσικό κόμβο της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank με άδεια από την ΕΚΤ, που ανοίγει τον Δεκέμβριο και υπόσχεται να γίνει σημείο συνάντησης, μάθησης και οικονομικής αυτοπεποίθησης.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται με ταχύτητα, η Snappi επιλέγει να δημιουργήσει έναν χώρο φυσικής παρουσίας που παντρεύει την τεχνολογία με τον άνθρωπο. Έναν χώρο όπου, όπως λένε στην εταιρεία, «η οικονομική αυτοπεποίθηση, η μάθηση και η ανθρώπινη σύνδεση συναντούν το μέλλον του banking».

Snappi Hub: H καρδιά μιας ψηφιακής τράπεζας με ανθρώπινο πρόσωπο

Με το Snappi Hub, η ελληνική neobank κάνει ένα βήμα που δεν περιμέναμε από έναν αμιγώς ψηφιακό οργανισμό. Δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι πελάτες, οι ενδιαφερόμενοι αλλά και η κοινότητα θα μπορούν να συναντούν την ομάδα της Snappi, τους λεγόμενους Snappiers, και να συμμετέχουν σε δράσεις που συνδυάζουν οικονομική ενημέρωση, τεχνολογία και σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες.

Το Hub θα λειτουργεί ως ένα ζωντανό οικοσύστημα γνώσης και εμπειρίας. Όχι ως κατάστημα με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ως σημείο όπου το νέο banking παρουσιάζεται, συζητιέται και συνδέεται με την καθημερινότητα. Σε έναν χώρο όπου θα γίνονται εκδηλώσεις και θα υπάρχει ευκαιρία για networking και one-to-one συζητήσεις.

Η Snappi και η ελληνική αγορά

Να υπενθυμίσουμε, ότι η Snappi απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους και είναι διαθέσιμη μέσω App Store και Google Play. Δημιουργήθηκε από το μηδέν ως η πρώτη ελληνική neobank που λειτουργεί 100% ψηφιακά. Από το άνοιγμα λογαριασμού χωρίς γραφειοκρατία έως την 24ωρη ανθρώπινη εξυπηρέτηση στην ελληνική γλώσσα, ένα χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί πανευρωπαϊκά.

Με ελληνικό IBAN, συμμετοχή στο σύστημα ΔΙΑΣ και πλήρη ενσωμάτωση στο εγχώριο τραπεζικό περιβάλλον, η Snappi επιτρέπει στους χρήστες να χτίζουν το αφορολόγητό τους, να πραγματοποιούν μεταφορές, πληρωμές και να διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παράλληλα προσφέρει 3% επιτόκιο για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ, το υψηλότερο της αγοράς, ενώ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων.

Snappi Pay Later: Η νέα φιλοσοφία στις πληρωμές

Πρόσφατα παρουσιάστηκε το Snappi Pay Later, μια υπηρεσία Buy Now Pay Later (BNPL) σχεδιασμένη έτσι ώστε να λειτουργεί ως κομμάτι μιας ενιαίας τραπεζικής εμπειρίας. Οι καταναλωτές μπορούν να σπάνε τις αγορές τους σε τέσσερις άτοκες δόσεις κατά το checkout, χωρίς πιστωτική κάρτα, ενώ οι έμποροι απολαμβάνουν αυθημερόν εκκαθάριση και διαχείριση επιστροφών μέσα από το merchant portal.

«Το Buy Now, Pay Later έχει γίνει mainstream, αλλά στη Snappi το επανασχεδιάσαμε ως μέρος μιας ολοκληρωμένης τραπεζικής εμπειρίας, όλα σε μία εφαρμογή», είχε δηλώσει ο Χρήστος Ταρατσίδης, Head of Sales της εταιρείας. Ήδη σχεδόν σαράντα συνεργαζόμενοι έμποροι, μεταξύ τους Notos και Hall of Brands, προσφέρουν τη δυνατότητα Snappi Pay Later, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα αποκτά δυναμική η υπηρεσία.

Στρατηγική, προοπτικές και η νέα γενιά πελατών

Η Snappi στοχεύει να φτάσει τους 100.000 πελάτες έως το τέλος του 2025 και το ένα εκατομμύριο έως το 2027, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Gen Z και τη Gen Y, τις γενιές που ζητούν απλότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Όπως έχει επισημάνει η διοίκηση, η Snappi θέλει να λειτουργήσει και ως σύμβουλος, προσφέροντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο και καθοδήγηση, ώστε οι νεότεροι να χτίσουν καλύτερες χρηματοοικονομικές συνήθειες.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η εταιρεία βλέπει και εκτός συνόρων, καθώς από το 2026 ξεκινά η διείσδυση σε ευρωπαϊκές αγορές, με στόχο έως το 2029 να δραστηριοποιείται τουλάχιστον σε τρεις χώρες.