Πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Ιαπωνίας: Πιθανή νέα αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο, καθώς η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει η νέα πρωθυπουργός, Σανάε Τακαΐτσι θα βοηθήσει την οικονομία να αντέξει το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς, δήλωσε ο πρώην αξιωματούχος της BOJ, Έιτζι Μαέντα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μαέντα πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει με σταθερά βήματα σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, καθώς ο αργός ρυθμός ανόδου έχει αρχίσει να προκαλεί παρενέργειες, όπως η εκτόξευση των τιμών ακινήτων στις μεγάλες πόλεις και η αποδυνάμωση του γεν, που αυξάνει το κόστος ζωής των νοικοκυριών.

«Η BOJ ενδέχεται ήδη να έχει μείνει κάπως πίσω στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών κινδύνων, κάτι που προκαλεί στρεβλώσεις στην οικονομία», δήλωσε ο Μαέντα σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη.

«Η υπερβολικά αργή ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής θα έπληττε τα νοικοκυριά, αποδυναμώνοντας το γεν και επιταχύνοντας τον πληθωρισμό», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η BOJ πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση όχι μόνο έναντι των καθοδικών οικονομικών κινδύνων αλλά και έναντι των ανοδικών κινδύνων στις τιμές.

Αν και το αδύναμο γεν ενισχύει τις εξαγωγές, αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, καθώς αυξάνει το κόστος των εισαγωγών.

Ο Μαέντα εκτίμησε ότι η ιαπωνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με μέτριο ρυθμό, καθώς το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς αποδεικνύεται μικρότερο από το αναμενόμενο και οι επιχειρήσεις διατηρούν τα σχέδιά τους για αυξημένες επενδύσεις και μισθολογικές αυξήσεις.

«Η BOJ πιθανότατα θα αυξήσει ξανά τα επιτόκια είτε τον Δεκέμβριο φέτος είτε τον Ιανουάριο του επόμενου έτους», δήλωσε ο Μαέντα, ο οποίος είχε την ευθύνη για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας ως εκτελεστικός διευθυντής έως τον Μάιο του 2020 και διατηρεί στενή επαφή με τους νυν αξιωματούχους της, ως επικεφαλής του think tank «Chibagin Research Institute».

Μέχρι τότε, η BOJ θα διαθέτει περισσότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων δεδομένα για την αμερικανική οικονομία που σήμερα λείπουν λόγω του κυβερνητικού «shutdown», καθώς και τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής έρευνας tankan στις αρχές Δεκεμβρίου, σημείωσε.

Επίσης, ενδείξεις για τα μισθολογικά σχέδια των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, που συχνά καθορίζουν τις τάσεις στο εταιρικό περιβάλλον της Ιαπωνίας, θα είναι διαθέσιμες τον Δεκέμβριο, πρόσθεσε.

Η BOJ θα πραγματοποιήσει την επόμενη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική στις 29-30 Οκτωβρίου, όπου το διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσει αν θα διατηρήσει τα επιτόκια στο 0,5% και θα δημοσιεύσει νέες τριμηνιαίες προβλέψεις για την ανάπτυξη και τις τιμές.

Η επόμενη συνεδρίαση για τη χάραξη επιτοκίων έχει προγραμματιστεί για τις 18-19 Δεκεμβρίου.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων στο 0,75%, η BOJ αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση γύρω στο καλοκαίρι του επόμενου έτους, στο 1% — εισερχόμενη έτσι στο εκτιμώμενο «ουδέτερο» εύρος 1% έως 2,5%, δηλαδή στο επίπεδο που ούτε ψύχει ούτε υπερθερμαίνει την οικονομία, εξήγησε ο Μαέντα.

Όταν το βασικό επιτόκιο φθάσει στο 1%, η BOJ πιθανότατα θα κινηθεί πιο αργά με περαιτέρω αυξήσεις, ώστε να αξιολογήσει πώς ανταποκρίνεται η οικονομία στο υψηλότερο κόστος δανεισμού, πρόσθεσε.

Η BOJ τερμάτισε πέρυσι το μαζικό, δεκαετές πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και αύξησε τα επιτόκια στο 0,5% τον Ιανουάριο, κρίνοντας ότι η Ιαπωνία βρισκόταν στο κατώφλι της βιώσιμης επίτευξης του στόχου πληθωρισμού του 2%.

Αν και έκτοτε έχει διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, οι αγορές αναμένουν νέα αύξηση έως τον Ιανουάριο, καθώς το υψηλό κόστος τροφίμων έχει διατηρήσει τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο για περισσότερο από τρία χρόνια.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η BOJ ενδέχεται να καθυστερήσει τις αυξήσεις για να αποφύγει τριβές με την Τακαΐτσι, η οποία υποστηρίζει επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η Τακαΐτσι προετοιμάζει ένα πακέτο οικονομικής στήριξης που πιθανόν να ξεπεράσει τα 92 δισ. δολάρια του περσινού, για να αμβλύνει τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Ένα τέτοιο πακέτο θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον πληθωρισμό σε μια οικονομία που έχει ήδη επιτύχει σχεδόν πλήρη απασχόληση, εν μέρει λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, σημείωσε ο Μαέντα.

«Η κυβέρνηση μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη συνολική οικονομική πολιτική. Όμως, η εμπειρία του παρελθόντος και τα παραδείγματα άλλων χωρών δείχνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών», τόνισε.