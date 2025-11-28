Προβλήματα στα συστήματα e-banking: Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία - Οι λόγοι που την προκάλεσαν

Προβλήματα στα συστήματα των τραπεζών - ιδιαίτερα στο e-banking - αντιμετωπίζονται τις τελευταίες ώρες καθώς σήμερα Παρασκευή αποτελεί μια άκρως «φορτωμένη» ημέρα από απόψεως όγκου συναλλαγών.

Οι servers έχουν φορτωθεί με έναν ασυνήθιστο αριθμό συναλλαγών ο οποίος προκύπτει από τις μισθοδοσίες, την κατάθεση επιδομάτων και το γεγονός πως είναι Black Friday.

Σύμφωνα με εξηγήσεις που δίνουν παράγοντες οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος την κατάσταση, λόγω της βροχής οι καταναλωτές προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το e-banking και να ψωνίσουν από τα e-shops των επιχειρήσεων εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση

Ο όγκος των συναλλαγών ήταν κάποιες στιγμές πολύ υψηλός με αποτέλεσμα τα παρουσιαστούν προβλήματα στις συναλλαγές και στο e-banking ορισμένων τραπεζών με αποτέλεσμα καθυστερήσεις.

Ωστόσο τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και λύνονται ακόμη κι αν παροδικά επανέρχονται παρατηρούν παράγοντες σχετικοί με το θέμα. Oι τράπεζες δίνουν σαφή προτεραιότητα στους επιχειρηματικούς λογαριασμούς ωστόσο δεν αφήνουν άλυτα και τα θέματα καταναλωτικής πίστης.