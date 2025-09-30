Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια στο 3,6% την Τρίτη, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο άνω του ενός έτους. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη, αφού οι πρόσφατες μετρήσεις έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Αύγουστο, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση των τιμών προήλθε κυρίως από τη στέγαση, τα τρόφιμα και το αλκοόλ.

Σύμφωνα με το CNBC, στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα τόνισε ότι τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου ενδέχεται να δείξουν υψηλότερο πληθωρισμό από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ιδιωτική ζήτηση ανακάμπτει και πως ορισμένες πιέσεις στις τιμές ίσως αποδειχθούν πιο επίμονες. Από τις αρχές του 2025 η RBA έχει μειώσει τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης, μετά την παρατεταμένη σταθερότητα στο 4,35% που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2023, σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Διοικητής, Μισέλ Μπούλοκ, μιλώντας νωρίτερα στο κοινοβούλιο, προειδοποίησε για το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η νομισματική πολιτική της χώρας παραμένει ευέλικτη για να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κινδύνους.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Χάρι Μέρφι Κρουζ, επικεφαλής ερευνών της Oxford Economics, υποστήριξε ότι η Αυστραλία «ουσιαστικά νίκησε τον πληθωρισμό». Προβλέπει ότι ο δομικός πληθωρισμός θα επιβραδυνθεί στο 2,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα μείωση επιτοκίων τον Νοέμβριο, ενώ νέα παρέμβαση αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2026, εφόσον η ανεργία αυξηθεί.

Την ίδια ώρα, η οικονομία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη. Το ΑΕΠ του β΄ τριμήνου αυξήθηκε 1,8% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση νοικοκυριών και κυβέρνησης, γεγονός που δίνει στην Τράπεζα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών.