Ιταλία: Σχέδιο από τον Σαλβίνι για εισφορά 5 δισ. ευρώ από τις τράπεζες στον προϋπολογισμό του 2026

Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι προτείνει οι ιταλικές τράπεζες να συνεισφέρουν περίπου 5 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, μέσω ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, το σχέδιο βασίζεται σε αντίστοιχα παραδείγματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με το μοντέλο της Ισπανίας να αποτελεί την κύρια αναφορά.

Η πρόταση προβλέπει επιβολή ειδικού φόρου σε καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, με συντελεστές που θα κυμαίνονται από 1% έως 7%.

Ο υπουργός Οικονομίας, Τζανκάρλο Τζορτζέτι είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι τράπεζες έχουν καταγράψει «στρατοσφαιρικά κέρδη» τα τελευταία πέντε χρόνια και οφείλουν να συμβάλουν περισσότερο στη χρηματοδότηση του κράτους.

Ωστόσο, η πρόταση αναμένεται να συναντήσει σθεναρή αντίσταση από τη Φόρτσα Ιτάλια του Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε πως αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο «τρομάζει τις αγορές και αποθαρρύνει τους επενδυτές».

Η Ρώμη είχε προσπαθήσει να επιβάλει φόρο 40% στα υπερκέρδη των τραπεζών το 2023, αλλά η απόφαση προκάλεσε μαζικές πωλήσεις μετοχών του κλάδου, οδηγώντας την κυβέρνηση σε άτακτη αναδίπλωση. Αντ’ αυτού, στο τέλος του 2024 είχε συμφωνηθεί ένα πακέτο μέτρων που απέφερε περίπου 4 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Πέρα από τον ειδικό φόρο, στην κυβερνητική ατζέντα συζητούνται και άλλες παρεμβάσεις, όπως ο περιορισμός της δυνατότητας χρήσης φορολογικών πιστώσεων (deferred tax assets) ή η φορολόγηση προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.