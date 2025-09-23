Χρ. Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Εξαιρετικό το 2025, τα μηνύματα για τη συνέχεια

Στο σημαντικό ρόλο που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - ο CEO της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας την Τρίτη στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε πως το 2025 έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα εξαιρετικό για την Τράπεζα, προσθέτοντας πως «εφαρμόζουμε συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε τα κεφάλαιά μας και να είμαστε σε θέση να επιβραβεύουμε τους μετόχους μας».

Ακόμα, ανακοίνωσε πως η διοίκηση της τράπεζας θα προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025.

Στη συνέχεια, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι «είμαστε σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους για την περίοδο 2025 – 2028.

Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των €2 δισ. στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028».

Αναλυτικά, η ομιλία του κ. Μεγάλου στη Γ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς:

Έως τώρα το 2025 έχει αποτελέσει μια εξαιρετική χρονιά για την Πειραιώς, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους σε αρκετούς τομείς.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με τα έσοδα να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενα από την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Παρουσιάσαμε υψηλή επίδοση, παράγοντας €43 λεπτά κέρδη ανά μετοχή στο εξάμηνο, με σταθερή πορεία προς το στόχο για €80 λεπτά ανά μετοχή στο έτος.

Η απόδοση αυτή οφείλεται στη βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών, στις διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και στην προσεκτική διαχείριση του κόστους. Παράλληλα, εφαρμόζουμε συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να ενισχύσουμε τα κεφάλαιά μας και να είμαστε σε θέση να επιβραβεύουμε τους μετόχους μας.

Τον Ιούνιο 2025, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων μας διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους. Οι μέτοχοί μας έλαβαν ήδη τον Ιούνιο μέρισμα σε μετρητά ύψους €30 λεπτά ανά μετοχή για τη χρήση 2024.

Σήμερα, με βάση την απόδοσή μας για το πρώτο εξάμηνο 2025, ανακοινώνουμε ότι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε ενδιάμεση διανομή προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025 ύψους €100 εκατ. μέσω επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το 4ο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων μας σήμερα. Η συνολική διανομή προς τους μετόχους εκτιμάται περί τα €500 εκατ. από τα κέρδη της χρήσης 2025, περίπου 6% απόδοση.

Παράλληλα, εστιάζουμε στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €63 δισ. καταθέσεις και €13,5 δισ. επενδυτικά κεφάλαια.

Όλα αυτά μέσα σε ένα υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις από ίδιους πόρους, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα ανέρχονται τώρα σε €23,5 δις, δηλαδή στο 65% του συνόλου των €36 δισ. που δικαιούται να λάβει η χώρα από το RRF.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στη διοχέτευση των πόρων του RRF στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενίσχυση του αγροτικού τομέα, στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Συνεχίζοντας θα ήθελα να σημειώσω τα κεντρικά σημεία επίδοσης για το πρώτο εξάμηνο 2025:

Ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της ανόδου των δανείων και παρά τη μείωση των επιτοκίων

Καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό των καθαρών εσόδων στο 24%, με άνοδο από τραπεζοασφάλειες και asset management

Δείκτης δαπανών προς βασικά έσοδα στο 34%, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά

Καθαρά αποτελέσματα αναλογούντα στους μετόχους στα €559 εκατ.

Η Πειραιώς σήμερα κατέχει ηγετική θέση και μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, με ευρεία πελατειακή βάση.

Από την αρχή του έτους εκταμιεύσαμε νέα δάνεια ύψους €6,3 δισ. ποσό που συνιστά την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Από αυτά, οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €3,5 δισ. ενώ €2,4 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και €0,4 δισ. σε νοικοκυριά. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων μας αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €36 δισ. υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο για το 2025, νωρίτερα από το σχεδιασμό μας. Έτσι, αναβαθμίσαμε τον στόχο δανείων για το τέλος του έτους, σε πάνω από €36,5 δισ. δάνεια.

Με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου 2025, είμαστε σε σταθερή πορεία για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων και τους αναβαθμισμένους χρηματοοικονομικούς μας στόχους για την περίοδο 2025 – 2028.

Στρατηγική μας είναι να είμαστε ο πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με συνεπή, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, οι διατηρήσιμες αποδόσεις σε επίπεδο 15% και η διανομή πλέον των €2 δισ. στους μετόχους μας σωρευτικά ως το 2028.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις εσωτερικές λειτουργίες μας, στους ανθρώπους μας, την τεχνολογία και την κοινωνία.

Τα βασικά σημεία των στόχων μας περιλαμβάνουν:

Πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση ~8% ετησίως και αύξηση €1 δισ. στο χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028, αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά ~8% ετησίως, καθώς και διάθεση νέων προϊόντων

Έμφαση στους μετόχους με διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους €1,1 δισ. ετησίως έως το 2027 και περίπου €1,3 δισ. το 2028 καθώς και κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου

Προσοχή στους ανθρώπους μας με επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης

Επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής τράπεζας Snappi - μιας πλατφόρμας καινοτομίας, με φιλόδοξους στόχους στην Eλλάδα και στο εξωτερικό

Εστίαση στην τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικές δαπάνες.



Στις 12 Μαρτίου 2025, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε μια σημαντική συμφωνία, στη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την εξαγορά του 90% στη μητρική εταιρεία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners. Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €600 εκατ. σε μετρητά, επί τη βάσει συμμετοχής 100%.

Η συναλλαγή αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, ενώ θα συμπληρώσει το εύρος των προϊόντων μας, καλύπτοντας όλο το φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών πελατειακών λύσεων.

Η συναλλαγή έχει άμεσα οφέλη καθώς θα ενισχύσει τα Κέρδη ανά Μετοχή κατά περίπου 5% και την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Παράλληλα, αυξάνει τη δημιουργία προμηθειών σε επίπεδο εφάμιλλο της διεθνούς αγοράς, ενώ ισχυροποιούμε την ανταγωνιστικότητά μας διατηρώντας την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού κόστους.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης στις δραστηριότητες μας.

Η σταθερή μέχρι σήμερα υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου και οι ρεαλιστικές υποθέσεις στις οποίες βασίζεται, μας καθιστούν αισιόδοξους για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδιασμού μας, χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία και συνεχίζοντας τη συμβολή σε μία συνεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Kυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Όλο αυτό το διάστημα η διοικητική ομάδα της Πειραιώς εργάζεται σκληρά επιτυγχάνοντας φιλόδοξους στόχους. Όλα όσα πετύχαμε αποτελούν βάση για το μέλλον.

Βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τον πήχη και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την αξία της Τράπεζας προς όφελος των μετόχων μας. και των πελατών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και τη συμβολή τους στην θετική πορεία της Τράπεζας.

Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες μας και τους μετόχους μας για την αδιάκοπη στήριξή τους στην Τράπεζα όλα αυτά τα χρόνια.