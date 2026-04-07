Alpha Bank: Στα 20,20 ευρώ ανά μετοχή η δημόσια πρόταση για την Alpha Trust Holdings

Η Alpha Bank ανακοίνωσε την Τρίτη την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% της Alpha Trust Holdings, με τιμή 20,20 ευρώ ανά μετοχή.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε τη συμφωνία για την για την απόκτηση του 69,61% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Trust.

«Η Συναλλαγή και η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση της πλήρωσης συνήθων αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης του συνόλου των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών. Η Alpha Bank θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τη Συναλλαγή και τη σκοπούμενη Προαιρετική Δημόσια Πρόταση.

Η Alpha Trust, με ιστορικό επιδόσεων τριών δεκαετιών, αποτελεί την κορυφαία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, με υπό διαχείριση κεφάλαια που υπερβαίνουν τα €2,2 δισ. και Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής, Private Banking και Θεσμικούς Επενδυτές» σημειώνεται από την τράπεζα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τη Δημόσι Πρόταση:ς.

1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ALPHA TRUST HOLDINGS", η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 000882401000 κι έχει έδρα στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοΐου, αριθμός 21, Τ.Κ. 14561. Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η συμμετοχή σε εταιρείες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, η παροχή συμβουλών, υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο Προτείνων είναι Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία", αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας (ΕΚΤ) ως πιστωτικό ίδρυμα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000, εδρεύει στην Αθήνα, επί της Οδού Σταδίου 40, Τ.Κ. 102 52 και είναι μητρική του Ομίλου Alpha Bank. O Όμιλος Alpha Bank αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν λιανική τραπεζική, εταιρική τραπεζική, διαχείριση κεφαλαίων και ιδιωτική τραπεζική, διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, επενδυτική τραπεζική και χρηματιστηριακές εργασίες, διαχείριση διαθεσίμων και διαχείριση ακινήτων.

O Όμιλος Alpha Bank πέραν της Ελλάδας, δραστηριοποιείται και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κύπρος) και διατηρεί επίσης παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο (μέσω της εξολοκλήρου 2 θυγατρικής της, Alpha Bank London Limited) και στο Λουξεμβούργο. Ο Προτείνων είναι εισηγμένη εταιρεία στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Βασικός μέτοχος του Προτείνοντος είναι η UniCredit S.p.A., η οποία κατέχει άμεσα ποσοστό 29,796% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Το ως άνω ποσοστό συμμετοχής δύναται να ανέλθει σε 32,069%, κατόπιν του φυσικού διακανονισμού χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχει αποκτήσει (και της εξασφάλισης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) και που δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση επιπλέον κοινών με δικαίωμα ψήφου, μετοχών, που αντιστοιχούν στο 2,272% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα "Συντονισμένα Πρόσωπα"), αποτελούν οι συνδεδεμένες εταιρείες του Προτείνοντος, οι οποίες εμπίπτουν στον ορισμό των Συντονισμένων Προσώπων σύμφωνα το άρθρο 2(ε) του Νόμου και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά τρίτα πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ Η "AXIA VENTURES GROUP LTD"

ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (ο "Σύμβουλος"). Η "AXIA VENTURES GROUP LTD" έχει συσταθεί στην Κύπρο, με καταστατική έδρα στη Λευκωσία, επί της οδού Κρανιδιώτη, αρ. 10, Γραφείο 102, Τ.Κ. 1065, είναι καταχωρημένη στο αρμόδιο μητρώο εταιρειών με αριθμό καταχώρησης HE221203, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και αποτελεί εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του παραρτήματος Ι, του τμήματος Α, των στοιχείων 6 και 7 του νόμου 4514/2018, όπως ισχύει.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.134.267,84 και διαιρείται σε 3.150.744 Μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το "Χ.Α.") με τον κωδικό ΟΑΣΗΣ "ΑΤΡΑΣΤ". Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα Μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

5. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, ήτοι 3.150.744 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης"). 6. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δεσμεύ

7. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα, προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται σε 2.100.601 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 66,67% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο "Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών"). Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών ανωτέρω αποτελεί προϋπόθεση για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση. Αυτός ο αριθμός δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

8. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ



Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε αποκτήσεις Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, με εξαίρεση τις Μετοχές που θα του προσφερθούν από τους μετόχους της Εταιρείας στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ., κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω.

9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο Προτείνων, έχει προχωρήσει στη σύναψη 10 συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών, με ημερομηνία 4.4.2026, (οι "Σ.Α.Μ.") για την απόκτηση, στο Προσφερόμενο Τίμημα (όπως ορίζεται κατωτέρω), συνολικά 2.193.345 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, που αντιπροσωπεύουν 69,61% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (οι "Μετοχές υπό Σ.Α.Μ."). Οι Σ.Α.Μ. περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αιρέσεων, όπως η λήψη του συνόλου των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών. Πιο συγκεκριμένα, ο Προτείνων έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση των συμμετοχών 10 μετόχων της Εταιρείας, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από την αρμόδια εποπτική αρχή, ήτοι την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα: - η πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.1) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Φαίδωνα – Θεόδωρου Ταμβακάκη, μετόχου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση συνολικά 683.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,697% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. - η δεύτερη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.2) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Χριστόδουλου Αισώπου, μετόχου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, για την απόκτηση 206.622 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 6,557% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η τρίτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.3) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Γεωργία Δομετίου, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Αγγελική Χατζηδάκη – Μη- Εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και Βασιλικής Χατζηδάκη, μετόχων που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 670.045 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 21,266% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, 4 - η τέταρτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.4) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Νικολάου - Αλέξανδρου Κομνηνού, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 185.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 5,871% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η πέμπτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.5) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Θεόδωρου Φέσσα, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 155.000 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,919% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η έκτη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.6) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κας. Παναγιώτας Ζαγάρη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 144.200 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 4,576% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η έβδομη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.7) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Πέτρου Πάλλη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 57.400 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,821% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η όγδοη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.8) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Κωνσταντίνου Αδάμ, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 41.020 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 1,301% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η ένατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.9) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και του κ. Δημητρίου Νταλίπη, μετόχου της Εταιρείας, για την απόκτηση 32.936 μετοχών της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 1,045% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, - η δέκατη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (Σ.Α.Μ.10) υπεγράφη μεταξύ του Προτείνοντος και των κ.κ. Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου και Αναστάσιου Μαυρόπουλου, μετόχων της Εταιρείας, που είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα, για την απόκτηση 17.500 μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 0,555% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, Καμία άλλη συμφωνία δεν υφίσταται και δεν αναμένεται να υπάρξει μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης με υφιστάμενο, νέο ή ενδιαφερόμενο μέτοχο σχετικά με την Εταιρία και την Δημόσια Πρόταση πέραν της υποχρέωσης των Πωλητών ΣΑΜ 1 και 2 να μεριμνήσουν για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της μέχρι την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Δεδομένου ότι ο Προτείνων ενδιαφέρεται για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, απευθυνόμενος προς όλους τους Μετόχους, με σκοπό την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την εξαγορά των Μετοχών υπό Σ.Α.Μ. Οι Πωλητές θα μεταβιβάσουν τις Μετοχές υπό Σ.Α.Μ. στον Προτείνοντα εντός της Περιόδου Αποδοχής, κατά τα διαλαμβανόμενα στις αντίστοιχες Σ.Α.Μ., και συγκεκριμένα, εφόσον έχουν πληρωθεί οι αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης (ως αναφέρονται κατωτέρω) μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

10. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων θα καταβάλει €20,20 (το "Προσφερόμενο Τίμημα"), σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα (οι "Προσφερόμενες Μετοχές") εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (η "Περίοδος 5 Αποδοχής"). Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής ("ΜΣΧΤ") κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 06/04/2026, ανέρχεται σε €12,97, και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 55,71% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, (β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε Συντονισμένο Πρόσωπο απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. (γ) Ο Προτείνων όρισε την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.", η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα, με έδρα στο δήμο Αθηναίων, στην οδό Πανεπιστημίου αρ. 16, Τ.Κ 10672 και είναι καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 006980901000 (ο "Αποτιμητής"), ως ανεξάρτητο αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης (η "Αποτίμηση") και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης (η "Έκθεση Αποτίμησης") για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης, στο πλαίσιο του άρθρου 9, παρ. 6 και 7 του Νόμου, καθώς κατά τους έξι (6) μήνες που προηγήθηκαν της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών της Εταιρείας δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 4,24% του συνόλου αυτών.

Η τιμή που προέκυψε από την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε € 17,84 ανά Μετοχή και συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 13,23% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή. Η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου. Ενημερωτικά, σημειώνεται ότι δεν συνέτρεξε καμία άλλη από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 6 του Νόμου.

Δεδομένων των ανωτέρω, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι εύλογο και δίκαιο σύμφωνα με την παρ. 4 και την παρ. 6 του άρθρου 9 του Νόμου. Σημειώνεται ότι, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9, παρ. 6 και 7, του Νόμου και συγκεκριμένα: α) είναι εγνωσμένου κύρους και β) διαθέτει την απαραίτητη οργάνωση, στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία σε αποτιμήσεις επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, κατά δήλωση του Αποτιμητή και του Προτείνοντος, ο Αποτιμητής είναι ανεξάρτητος από τον Προτείνοντα και την Εταιρεία και ειδικότερα δεν έχει ούτε είχε κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη επαγγελματική σχέση ή συνεργασία με τον Προτείνοντα ή με τα Συντονισμένα Πρόσωπα ή / και με την Εταιρεία και τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Επιπλέον του Προσφερόμενου Τιμήματος, ο Προτείνων θα αναλάβει, για λογαριασμό των αποδεχόμενων Μετόχων, την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ., που προβλέπονται στο Παράρτημα της κωδικοποιημένης απόφασης 18 (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, η οποία υπολογίζεται (ανά εντολή μεταβίβασης) ως το γινόμενο του αριθμού των Προσφερόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές:

(i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., ως ισχύει, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά αποδεχόμενο Μέτοχο. 6 Ο Προτείνων δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων Μετόχων την καταβολή του ποσού που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν.2579/1998 φόρο, οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα, και θα βαρύνει τους αποδεχόμενους Μετόχους.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 3 του Νόμου, το πιστωτικό ίδρυμα AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, έχει βεβαιώσει ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και των καταβλητέων από τον ίδιο και προς τους αποδεχόμενους Μετόχους δικαιωμάτων εκκαθάρισης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών προς την Ε.Λ.Κ.Α.Τ.. Εντούτοις, η AEGEAN BALTIC BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, κατά την έννοια των Άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, για την εκπλήρωση των χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

11. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πέρα από τη λήψη των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων από τις ακόλουθες αρχές και επιτροπές στην Ελλάδα, ήτοι: (α) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την έμμεση αλλαγή ελέγχου της θυγατρικής της Εταιρείας (με την απόκτηση εμμέσου ελέγχου του Προτείνοντα επί της) "Alpha Trust Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων", και την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής σε αυτήν από τη UniCredit S.p.A. και (β) έγκριση ή δήλωση περί μη εναντίωσης από την Ε.Κ. για την απόκτηση έμμεσης ειδικής συμμετοχής του Προτείνοντα στην "ALPHA TRUST- ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". Σημειώνεται, ως αναφέρεται ανωτέρω, ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει περαιτέρω την απόκτηση από τον Προτείνοντα του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών. Εάν (i) η ανωτέρω προϋπόθεση του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών δεν εκπληρωθεί κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ή/και (ii) δεν πληρωθούν οι Αιρέσεις, η Δημόσια Πρόταση θα ματαιωθεί αυτοδικαίως, δηλαδή δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα, και οι Μετοχές της Εταιρείας που θα έχουν προσφερθεί θα επιστραφούν στους κατόχους τους.

12. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Ε.Κ., το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης. Η Περίοδος Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου, θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων: 7 (α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, (το "Δικαίωμα Εξαγοράς"). (β) Θα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το "Δικαίωμα Εξόδου"). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς, εφόσον ο Προτείνων κατέχει ποσοστό 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Ε.Κ. αίτημα διαγραφής της Εταιρείας από το Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον ο Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών (ακόμα, δηλαδή, και σε περίπτωση που ο ίδιος δεν καταφέρει να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής 90% στην Εταιρεία προκειμένου να μπορέσει να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς), ο Προτείνων, υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σκοπεύει να προβεί στην ένταξη της Εταιρείας και των θυγατρικών της στον Όμιλο Alpha Bank, μέσω συγχώνευσης ή οποιουδήποτε άλλου εταιρικού μετασχηματισμού με σκοπό την επίτευξη περαιτέρω συνεργειών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε αυτούς τους κατόχους Μετοχών που είναι δυνατό να τους απευθυνθεί νόμιμα. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε συγκεκριμένα άτομα που διαμένουν, έχουν την ιθαγένεια ή είναι πολίτες σε περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας ή σε αντιπρόσωπο, θεματοφύλακα ή εμπιστευματοδόχο τέτοιων προσώπων (οι "Μέτοχοι εκτός Ελλάδος") μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με τους νόμους της οικείας χώρας, εκτός των χωρών όπου, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς, η υποβολή, η διενέργεια ή η παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση/διανομή αυτής της ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου, της δήλωσης αποδοχής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου ή εντύπου (από κοινού τα "Έγγραφα της Δημόσιας Πρότασης") απαγορεύεται ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (από κοινού οι "Εξαιρούμενες Χώρες"). Συγκεκριμένα, η Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, με ταχυδρομείο ή άλλα μέσα, προς ή στις Εξαιρούμενες Χώρες. Συνεπακόλουθα, αντίγραφα οποιουδήποτε Εγγράφου της Δημόσιας Πρότασης δεν πρόκειται και δεν πρέπει, άμεσα ή έμμεσα, να ταχυδρομηθούν, προωθηθούν, ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσταλούν από οποιονδήποτε προς οποιονδήποτε σε ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες.