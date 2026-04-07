Ο πόλεμος αποκάλυψε την τουρκική «φούσκα»

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποκάλυψε τις στρατιωτικές αδυναμίες της Τουρκίας ενώ εξέπληξε τη διεθνή κοινή γνώμη με τις δυνατότητες της Ελλάδας.

Αποκάλυψε πως η Τουρκία δεν διαθέτει στοιχειώδη αντιπυραυλική προστασία ενώ η Ελλάδα κατάφερε να προσφέρει προστασία από την Σαουδική Αραβία, την Ερυθρά Θάλασσα, την Ν.Α. Μεσόγειο μέχρι τα μισά Βαλκάνια.

Η Ελλάδα κατάφερε να στείλει στην Κύπρο σε 24 ώρες δύο φρεγάτες ενώ σε λίγες ώρες 4 F-16, την ώρα που μεσαίες δυνάμεις όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία χρειάστηκαν αρκετές μέρες. Στη Σαουδική Αραβία η ελληνική συστοιχία των patriot κατέρριψε ιρανικό πύραυλο και drone που κατευθυνόταν στα διυλιστήρια. Μετά την επιτυχία και άλλες χώρες του Κόλπου ζητάνε να διευρύνουν τις αμοιβαίες αμυντικές συνεργασίες με τη χώρα μας.

Η Τουρκία με στρατιωτική παρουσία σε τρεις ηπείρους από πρωταγωνιστής των εξελίξεων έχει μείνει παρατηρητής που ζητάει από τους συμμάχους να καλύψουν τον εναέριο χώρος της από προσβολές.

Χωρίς σύγχρονη αποτελεσματική αντιπυραυλική και αντιαεροπορική άμυνα τα αεροπλανοφόρα, ολόκληρος ο τουρκικός στόλος, τα αεροδρόμια καθώς οι κρίσιμες υποδομές της γείτονος αποτελούν εύκολους στόχους για ασκήσεις σκοποβολής.

Η αμυντική αδυναμία της Τουρκίας όμως έχει και πολιτικές και διπλωματικές επιπτώσεις.

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες δυτικές χώρες θεωρούσαν την Τουρκία προνομιούχο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και όπου αλλού θα απαιτούσαν οι περιστάσεις γιατί υπολόγισαν πως η Τουρκία διαθέτει το δεύτερο ισχυρότερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τη Δύση.

Υπό το πρίσμα αυτό πολλές χώρες της Ευρώπης και της Δύσης θεωρούσαν αδιανόητο να μη συμμετέχει η Τουρκία σε οποιονδήποτε αμυντική σχεδιασμό της ΕΕ.

Τώρα δημιουργούνται προϋποθέσεις να μειωθεί η στήριξη στην Τουρκία.

Οι λίγες εβδομάδες του ιρανικού πολέμου αποκάλυψαν την τουρκική στρατιωτική «φούσκα».

Με τα drones μόνο μπορεί κάποιος να προκαλέσει ασύμμετρες ζημιές αλλά κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει κερδίσει πόλεμο. Επιπλέον οι τεχνολογικές εξελίξεις αντιμετώπισης των drones είναι ήδη καταιγιστικές της Ελλάδα μην εξαιρουμένης σε επιδόσεις στο τομέα αυτό.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε πως οι μεγαλοστομίες ήταν «κούφιες» ενώ η περίφημη τουρκική αμυντική βιομηχανία απέχει δεκαετίες από το να καταφέρει να προσφέρει στη γειτονική χώρα τις δυνατότητες που απαιτούνται για ένα αποτελεσματικό περιφερειακό ρόλο.

