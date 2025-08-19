Alpha Bank: Ευρεία συμμετοχή στον πρώτο κύκλο των workshops για το Trade Finance

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τα επιχειρηματικά workshops που διοργάνωσε η Alpha Bank, με τη συμμετοχή 100 και πλέον ατόμων, από σχεδόν 70 επιχειρήσεις.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν από Σεπτέμβρη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, προσφέρουν μία διαδραστική εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα νέα εργαλεία Transaction Banking, με έμφαση στο Trade Finance αλλά και το Treasury. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με ανώτερα Στελέχη της Τράπεζας για τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές και άλλα ζητήματα που τους απασχολούν.

Κάθε workshop είχε συγκεκριμένη θεματική – στο Ηράκλειο Κρήτης, το θέμα συζήτησης και ενημέρωσης ήταν τα οφέλη αξιοποίησής των ψηφιακών υπηρεσιών transaction banking, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξής στη στις διεθνείς αγορές, μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία Trade Finance και Treasury.

Στο τελευταίο μεγάλο workshop της Αθήνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, παρουσιάστηκαν τα προϊόντα αιχμής Τransaction Βanking της Alpha Bank, αλλά και οι εξειδικευμένες λύσεις της Τράπεζας σε προκλήσεις που προκύπτουν από μεταβολές στις χρηματοοικονομικές αγορές. Τέλος, έγινε διεξοδική ανάλυση των τάσεων της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, με ειδική αναφορά στις επιπτώσεις από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Βαγγέλης Πατρινός, Chief Of Wholesale Trade Lending And Transaction Banking, Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist, Κική Καραγιάννη, Trading & Treasury Sales Director, Γιώργος Μαρκουϊζος, Transaction Banking Sales Manager και Ιωάννα Αποστολίδη, Trading & Treasury Sales, Προϊόντα Διεθνών Αγορών, της Alpha Bank.

Ο Αλέξανδρος Μανάτος Transaction Banking Solutions Director της Alpha Bank δήλωσε: «Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εταιρικών εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το Transaction Banking της Alpha Bank σε Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με την ενεργή συμμετοχή σημαντικών στελεχών από τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι εκδηλώσεις εστίασαν σε εξειδικευμένα εργαλεία Trade Finance και Treasury, αναδεικνύοντας λύσεις όπως Import LC Discounting και καινοτόμα προϊόντα αντιστάθμισης ενεργειακού κινδύνου (Energy Swaps).



Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις τελευταίες εξελίξεις και πρακτικές λύσεις που προσφέρει η Alpha Bank, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων των επιχειρήσεών τους. Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον χώρο του Transaction Banking και τη δέσμευσή της να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων».