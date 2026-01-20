Στο όνομα του Αρχαγγέλου και της γερόντισσας

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να ξανασυζητήσουμε για τις αμβλώσεις, αντιδρά στον προσωπικό αριθμό και φέρει την ρομφαία του Αρχαγγέλου. Αυτό δεν είναι το κόμμα της επανάστασης που ονειρευότανε η Ζωή και ήλπιζε να δει στην εξουσία ο Νίκος Κοτζιάς. Είναι μια νέα «Νίκη» στην πιο επιθετική της εκδοχή. Η διαφορά από το κόμμα του Νίκου Νατσιού που εξαφανίζεται και δίνει την θέση του στο κόμμα Καρυστιανού είναι ότι το κόμμα της Μαρίας τυγχάνει μεγάλης στήριξης από ένα κομμάτι της ολιγαρχίας.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν εκπροσωπεί κάτι νέο. Αλλά κάτι πολύ παλιό και σκοτεινό. Είναι ο ίδιος ο σκοταδισμός που κτυπάει την πόρτα με ένταση στην τραυματισμένη από την κρίση Ελλάδα του 2026 και απειλεί να την εκτοξεύσει με δύναμη πίσω στον χρόνο, στον μεσαίωνα. Η Μαρία Καρυστιανού πιστεύει ότι έχει μια… στενή σχέση με τον Αρχάγγελο. Και ότι ο Αρχάγγελος θα την βοηθήσει να εκπληρώσει τα όνειρά της. Τι όνειρα θα μπορούσε, αλήθεια, να εκπληρώσει μια βιβλική μορφή που φέρει την ρομφαία;

Η Μαρία Καρυστιανού έχασε το παιδί της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο πόνος του γονιού που χάνει το παιδί του είναι απερίγραπτος. Για την Μαρία η τραγική εκείνη στιγμή του δυστυχήματος αποτέλεσε την αφετηρία μιας πολιτικής καριέρας. Ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή. Οι μόνοι που δεν το «είδαν» ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι θα την αξιοποιούσαν πολιτικά στην πορεία. Ότι θα την ενσωμάτωναν στο δικό τους κόμμα. Μέχρι τότε η Μαρία ήταν η προστατευόμενή τους. Τώρα η Μαρία είναι ο μεγάλος εχθρός τους. Ακριβώς επειδή απειλεί να τους απορροφήσει τους ψηφοφόρους και να εξαφανίσει τους ίδιους από το πολιτικό σκηνικό. Η Νίκη ήδη εξαϋλώνεται. Είναι το πρώτο θύμα…

Όσο μιλάει η Μαρία Καρυστιανού, τόσο μας δείχνει πιο καθαρά αυτό που εκπροσωπεί. Το θέμα των αμβλώσεων έχει κλείσει εδώ και σαράντα χρόνια. Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να το ανοίξει και πάλι. Είναι σαν να βλέπουμε χιλιάδες ρασοφόρες και ρασοφόρους να κατακλύζουν την Αθήνα και να ζητούν να μεταβληθεί η Αθήνα σε Ιράν. Ένα θεοκρατικό κράτος με την καθοδήγηση του Αρχαγγέλου, των εν Ελλάδι μοναστηριών με αναφορά στην Μόσχα και φυσικά της γερόντισσας από την Συρία. Θα μπορούσε να είναι η συμβολή της Ελλάδας σε μια εποχή καθαρά σουρεαλιστική.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν απειλεί το σύστημα. Απειλεί σοβαρά την χώρα. Αν η Χρυσή Αυγή εξέπληξε τους πάντες με το 10% που την ψήφισαν, η Μαρία Καρυστιανού θα τους φέρει το απόλυτο σοκ. Σκεφτείτε το κόμμα της Μαρίας στην αξιωματική αντιπολίτευση! Να σκέφτεται ο κάθε Έλληνας ή ξένος επενδυτής ότι μπορεί να γίνει ακόμη και κυβέρνηση! Η δεύτερη σε λίγα χρόνια χρεοκοπία θα συμβεί πριν καλά – καλά το καταλάβουμε. Το έλλειμμα εμπιστοσύνης μπορεί να συμπαρασύρει τα πάντα στο χάος. Και δεν είναι δύσκολο να βγει δεύτερη η Μαρία Καρυστιανού στις σημερινές συνθήκες. Με την αντιπολίτευση να είναι παντελώς ανίκανη, τον Αλέξη Τσίπρα να δυσκολεύεται στην επιστροφή του και μια μεγάλη μερίδα Ελλήνων που ψηφίζει στην λογική «που@@να όλα», είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που σήμερα μοιάζει δύσκολο.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]