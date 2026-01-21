Προς συγχώνευση του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Τσίπρα

Ο «αποκλεισμός» ακόμη και της πιθανότητας συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ σημαίνει ένα και μόνο πράγμα: Την ταύτιση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το πρόβλημα για τους εμπνευστές του σχεδίου συγχώνευσης είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είναι «αντισύριζα». Οι εσωτερικοί συσχετισμοί δυνάμεων οδηγούν στην επικράτηση της φιλικής προς τον κ. Τσίπρα πτέρυγας. Αν αυτό επιβεβαιωθεί θα είναι μια μεγάλη πολιτική ήττα του κ. Ανδρουλάκη και θα δικαιολογεί πλέον τη μετακίνηση ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς τη ΝΔ.

Το 10% ή το 14% των πολιτών που εμπιστεύονται σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεργασία με τον κ. Τσίπρα. Αν το ήθελαν θα είχαν ψηφίσει Τσίπρα από το 2016. Δεν το έκαναν, δεν μετακινήθηκαν όπως μερικοί πρώην σύντροφοί τους. Δεν το έκαναν τότε που ο κ. Τσίπρας ήταν στην εξουσία. Δεν θα το κάνουν σήμερα που αποδείχτηκε ότι η επιλογή τους εκείνη ήταν η σωστή επιλογή για τη χώρα.

Μια μεγάλη ομάδα στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όμως, έχει διαφορετική αντίληψη. Γαλουχημένοι σε υπουργικούς θώκους ποντάρουν στον κ. Τσίπρα για την επιστροφή τους στην εξουσία. Έχουν πλέον πειστεί ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες τους και έχουν μετακινήσει όλες τους τις «μάρκες» στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα.

Επιδιώκουν να πάρουν απόφαση από το συνέδριο που θα αποκλείει την μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ακριβώς για να προχωρήσουν από τώρα σε μια de facto συγχώνευση με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αν αποκλείεις τη συνεργασία με τη ΝΔ με την οποία συνεργάστηκες το 2012 για να σωθεί η χώρα, τι άλλο μένει; Η συνεργασία με τον κ. Βαρουφάκη ή την κα Κωνσταντοπούλου; Μόνο η συνεργασία με τον κ. Τσίπρα.

Το να δεσμευτούν με απόφαση συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούν με ένα αστικό κόμμα είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο. Δεν έχει υπάρξει κάτι ανάλογο παγκοσμίως. Λες και γνωρίζουν από τώρα τα δεδομένα που θα υπάρχουν αύριο και σπεύδουν να τα προεξοφλήσουν. Αυτή είναι υπευθυνότητα…

Ο κ. Δούκας και ο κ. Καστανίδης έχουν εκφράσει ανοικτά τις προθέσεις τους. Αλλά και ο κ. Λαλιώτης από το παρασκήνιο φαίνεται να κλείνει το μάτι σε αυτήν την … αντιδεξιά προοπτική. Κι από την άλλη ο κ. Τσίπρας εκπλήρωσε το δικό του μέρος της «συμφωνίας». Δεν υφίσταται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ που τόσο είχε πληγώσει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με εκείνα τα «προδότες» και άλλα ευγενή συνθήματα.

Όλα αυτό είναι μια έξυπνη κίνηση για την παράκαμψη του κ. Ανδρουλάκη. Σε ένα σχήμα ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, το πιο φυσικό θα είναι να παραχωρηθεί η ηγεσία στον κ. Τσίπρα. Με άλλα λόγια ένας νέος συνασπισμός που θα έχει απορροφήσει στο τέλος τον πολιτικό οργανισμό του κόμματος που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κάτι που το επεδίωκε σταθερά ο κ. Τσίπρας από το 2018, αλλά δεν του «βγήκε». Δεν του βγήκε τότε. Σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώς!

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]