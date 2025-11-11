Οι εφοπλιστές, η ενεργειακή συμφωνία και η αντιπολίτευση

Είναι απολύτως κατανοητό γιατί οι εφοπλιστές που βγάζουν εκατομμύρια από το ρωσικό πετρέλαιο βλέπουν στο πρόσωπο του Μητσοτάκη τον χειρότερο εφιάλτη τους. Και εντελώς ακατανόητο γιατί η αντιπολίτευση έχει ταυτιστεί πλήρως με αυτούς. Θα μπορούσαν να πουν: «πρόκειται για ένα επίτευγμα της χώρας και ως τέτοιο θα το προστατεύσουμε». Εκτός και αν δεν το πιστεύουν και θέλουν την Ελλάδα στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας και του Πεκίνου. Να το πουν, να το γνωρίζουν και οι ψηφοφόροι τους...

Στους δύσκολους και ταραγμένους καιρούς μας χρειαζόμαστε ξεκάθαρες διαχωριστικές γραμμές. Μην ψηφίσουμε Ευρώπη και μας τύχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική! Μην πάθουμε, δηλαδή, ό,τι πάθαμε και στο Δήμο της Αθήνας που νομίζαμε ότι βγήκε ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και βγήκε κάτι από ΠΑΣΟΚ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν είναι κακό, αρκεί να ξέρουν οι ψηφοφόροι πριν τις εκλογές.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία για τα ενεργειακά είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και ισχυροποιεί τη θέση μας. Το είχαμε ξαναπεί, ότι η εξωτερική πολιτική είναι ταυτόχρονα και οικονομική πολιτική. Και ότι όλοι θέλουν να πηγαίνουν με τον ισχυρό, όχι με τον ανίσχυρο. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την Τουρκία. Έχει καλύψει μεγάλο μέρος του χαμένου εδάφους. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην χάσουμε. Δεν ξέρουμε αν θα κερδίσουμε. Αλλά μέχρι χτες το θέμα ήταν να χάσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα. Αλλιώς γιατί να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο, όπως μας συνιστούσαν οι οπαδοί της πλήρους ακινησίας ως προς τα ελληνοτουρκικά;

Αυτό που πέτυχε η Αθήνα και ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα αλλάζει εντελώς τα δεδομένα στην περιοχή. Είναι το πρώτο παράγωγο της στρατηγικής συμμαχίας που έκτισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ που οι ρωσόφιλοι ήθελαν να διακόψουμε κάθε σχέση. Να είναι άραγε τυχαίο;

Χρησιμοποίησαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάθε μέσο για να πέσει ο Μητσοτάκης ή έστω να αλλάξει ο πρωθυπουργός εν ...κινήσει. Να φύγει δηλαδή ο Μητσοτάκης με κάθε τρόπο και να έρθει κάποιος άλλος που θα ανέτρεπε αυτήν την εξέλιξη.

Με απλά λόγια: Έβλεπαν την ενεργειακή συμφωνία να έρχεται και έβαλαν στο στόχαστρό τους τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Μένει να μας πουν ποιο είναι το δικό τους όφελος. Η Ελλάδα μόνο να χάσει είχε και έχει από τη δράση τους. Αυτοί από πού περιμένουν να κερδίσουν;

Θανάσης Μαυρίδης

