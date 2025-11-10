Κυρ. Μητσοτάκης: Πάνω από 3 δισ. ευρώ το κόστος του Daniel - Υποχρέωση της Πολιτείας να βρίσκεται στο πλευρό των πληγέντων

Στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) προς τιμήν των δωρητών του Σχεδίου Δράσης της ΕΕΕ για την αποκατάσταση των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία στο Ωδείο Αθηνών δίνει το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός, αρχικά ανέφερε ότι «δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας, έχουν γίνει όμως πολλά στα έργα αποκατάστασης» και συμπλήρωσε πως «ο Daniel θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία πάνω από 3 δισ. ευρώ».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βελτίωσης των σχολικών υποδομών, δηλώνοντας: «Αποδίδω τεράστια σημασία στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών στα σχολεία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, μέσα από το οποίο «ανακατασκευάσαμε 431 σχολεία».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι: «Στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 2.000 σχολεία».

Πηγή φωτογραφιών: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI