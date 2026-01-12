Μην περιμένετε μία δήλωση συμπάθειας για τα θύματα των Μουλάδων

Εκατομμύρια Ιρανές έχουν βγει στους δρόμους και προσπαθούν να αποτινάξουν από πάνω τους δεκαετίες απίστευτης καταπίεσης από ένα βάναυσο καθεστώς. Η αριστερά θα προσπαθήσει να σας πείσει ότι την μαντίλα την έβαλαν εθελοντικά οι Ιρανές, για να στηρίξουν το καθεστώς των μουλάδων. Είναι ψέμα. Η αλήθεια αποτυπώνεται καθημερινά στους δρόμους. Οι επαγγελματίες ανθρωπιστές της Δύσης σιωπούν για τους εκατοντάδες νεκρούς. Δεν τους ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στηρίζουν ακόμη και τέρατα, όπως οι μουλάδες, αρκεί να πλήττεται η Δύση και ο καπιταλισμός.

Η αριστερά αγκάλιασε σε όλο τον κόσμο το νέο καθεστώς, που ανέλαβε την εξουσία στην Τεχεράνη μετά την πτώση του Σάχη. Της ήταν αρκετό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί έφευγαν σαν κυνηγημένοι από το Ιράν. Στη συνέχεια, οι πρώτοι που πλήρωσαν την οργή των Μουλάδων ήταν οι κομμουνιστές του Ιράν, αλλά αυτά είναι ακόμη και σήμερα ψιλά γράμματα για τους αριστερούς της Δύσης. Σημασία και πάλι είχε να νικηθεί η Δύση, ακόμη κι αν υπήρχαν παράπλευρες απώλειες.

Θα λέγαμε ότι για έναν παράξενο λόγο η αριστερά γοητεύτηκε από τα Ισλαμικά Κινήματα, από την τρομοκρατία του Κορανιού. Θα λέγαμε, όμως, ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι η αριστερά πάντα ακολουθούσε τις επιλογές της Μόσχας. Και η Μόσχα ενίσχυε τον ισλαμισμό, επειδή έτσι έβαζε ένα αιχμηρό αγκάθι στη φτέρνα των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Κι η αριστερά δεν μπόρεσε τελικά να απογαλακτιστεί από την Μόσχα, ακόμη και όταν κατέρρευσε ο κομουνισμός. Η σταθερά δεν είναι οι ιδέες, αλλά η καταστροφή του δυτικού πολιτισμού.

Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ο κ. Τσίπρας αναζήτησε στήριγμα σε τρεις πρωτεύουσες. Στην Μόσχα, στο Καράκας και στην Τεχεράνη. Κάπου εκεί τελείωσαν και οι αυταπάτες. Αν και με το καθεστώς του Ιράν έγιναν πολλές προσπάθειες και στη συνέχεια. Θα θυμάστε τα ρεπορτάζ που ήθελαν την Αθήνα… παράθυρο του Ιράν στον κόσμο!

Όταν προσπάθησαν να μας πείσουν ότι οι μαντίλες ήταν πράξη αυτοθυσίας των γυναικών του Ιράν στον αγώνα τους απέναντι στον καπιταλισμό, δεν μας λέγανε μόνο ψέματα. Δεν ήταν πλανεμένοι. Δεν ζούσαν σε αυταπάτη. Ήταν μια συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών, για να μας φέρουν στη συνέχεια ως φυσιολογικό γεγονός τη συνεργασία με ένα κράτος - τρομοκράτη. Σκεφτείτε να είχε προχωρήσει το σχέδιο και η Αθήνα να ήταν σήμερα ένας δορυφόρος του Ιράν και της Ρωσίας. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια που θέλουν να σας κρύψουν. Αυτό προσπάθησαν με τα ταξίδια του ξαδέλφου στην Τεχεράνη. Ευτυχώς δεν τους «βγήκε».

Να τους ζητάγαμε και μία δήλωση συμπαράστασης στις καταπιεσμένες Ιρανές; Θα ήταν ομολογία ενοχής.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]