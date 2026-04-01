Κύριε Χατζηδάκη, σας έχουμε νέες αποστολές!

Είναι απ’ αυτά τα θέματα που δεν είναι «πιασάρικα»: Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει καταθέσει νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο με τίτλο «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη». Ξεκινώντας από τον τίτλο. Δεν πουλάει. Παρεμβάσεις, λέει, για ένα φιλικό κράτος. Αλλάζουμε πλευρό, έχοντας υποστεί την ηλιθιότητα του ελληνικού κράτους. Ποια φιλικότητα και πράσινα άλογα. Για κάτι τέτοια, όμως, είναι ο Κωστής. Η αυριανή μέρα ανήκει στο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη! Και επειδή ο Κωστής είπε να ασχοληθεί, του έχουμε κι εμείς μερικές ακόμη… αποστολές!

Ακούτε τη λέξη μεταρρύθμιση και φεύγετε τρέχοντας. Επειδή η λέξη αυτή έχει κακοποιηθεί. Ο οποιοσδήποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο το βάφτιζε μεταρρύθμιση για να το περάσει πιο εύκολα. Αλλά με το αυριανό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη δεν ισχύει αυτό. Αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες, όπως το ότι το ελληνικό κράτος ζητάει από τους πολίτες πιστοποιητικά για πράγματα που ήδη γνωρίζει! Είναι εντελώς παλαβό, αλλά ισχύει. Στη ψηφιακή εποχή να μην μπορεί η μια υπηρεσία να συνεννοηθεί με την άλλη. Κι αν αυτό σας φαίνεται συνηθισμένο, ελάτε στη θέση ανθρώπων που είχαν μια ιδιοκτησία και αντιμετώπισαν δικαστικά το κράτος που εκείνη την ώρα επικαλέστηκε οθωμανικά φιρμάνια. Είναι αυτό που λένε ότι αν μπλέξεις με το δημόσιο είσαι χαμένος από χέρι. Με αυτά έρχεται να αναμετρηθεί η κυβέρνηση.

Ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. Ο πολίτης δεν θα χρειάζεται να κάνει υπεύθυνες δηλώσεις για πτυχία, στρατολογική κατάσταση και ληξιαρχικές πράξεις. Ο πολίτης δεν θα κάνει εβδομάδες για να μεταβιβάσει ένα ακίνητο, όπως συμβαίνει τώρα.

Θα θέλαμε να μείνουμε σε ένα από τα θέματα εκείνα που έχουν ταλαιπωρήσει αφάνταστα πολλούς συμπολίτες μας. Αγοράζατε ένα ακίνητο. Δεν σας ρώτησε το κράτος πόσο δύσκολα εξασφαλίσατε τα χρήματα για τη δικαιοπραξία σας. Είχατε μεταγεγραμμένους τίτλους και πιστεύατε ότι όλα ήταν καλώς καμωμένα. Γιατί όχι; Πληρώσατε τους φόρους σας. Ήσασταν εντάξει με τις υποχρεώσεις σας. Κι εκεί ερχότανε το κράτος και διεκδικούσε τα ακίνητα με το επιχείρημα ότι ήταν κρατικά επί τουρκοκρατίας. Μπαίνει ένα τέλος σε όλο αυτό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρόσφατα το κράτος διεκδικούσε με δικαστήρια την μισή Καρδίτσα και την πόλη της Σαρωνίδας.

Και αφού κύριε Χατζηδάκη μας αποφασίσατε να ασχοληθείτε με όλα αυτά που άλλοι συνάδελφοί σας τα αποφεύγουν, επειδή δεν είναι κομμάτι της «υψηλής πολιτικής» που έχουν στο μυαλό τους. Ξέρετε, κύριε Χατζηδάκη, πόσο χρόνο απαιτεί μία οικοδομική άδεια στην περίπτωση που εμπλέκεται αρχιτεκτονική επιτροπή; Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος φτάνει και τους 18 μήνες. Ξέρετε κύριε Χατζηδάκη τι ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε ορισμένα κτηματολογικά γραφεία; Πόσο χρόνο κάνει η εγγραφή της αγοραπωλησίας τους; Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, σας μεταφέρω τον τίτλο του πρωτοσέλιδου άρθρου της εφημερίδας «Κυθηραϊκά», που εκδίδει ο εξαίρετος Μανόλης Καλλίγερος: «Δασολόγια, Κτηματολόγια, Πολεοδομίες ΛΥΠΗΘΕΙΤΕ ΜΑΣ»!

Θανάσης Μαυρίδης

