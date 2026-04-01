Δεξιότερα Κυριάκο…

Η αλήθεια είναι πως ο Αντώνης Σαμαράς κυβέρνησε υπό αντίξοες συνθήκες, με στενά περιθώρια ελιγμών. Αν του χρωστάμε κάτι, είναι πως μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο έκαναν ό,τι έπρεπε για να κρατήσουν τη χώρα στο ευρώ.

Αν κάτι θα μπορούσε να του αποδώσει κανείς ως ευθύνη, είναι η αποδυνάμωση της θέσης της χώρας στο «Βόρειο Μακεδονικό», όταν, με πρόσχημα έναν χωρίς στρατηγική ανυποχωρητισμό, επένδυσε στην πολιτική του καριέρα, εμποδίζοντας μια έγκαιρη και ικανοποιητική λύση για τα συμφέροντα της χώρας.

Κατά την περίοδο των μνημονίων, η αποτρεπτική ισχύς της χώρας αποδυναμώθηκε, καθώς οι τεχνοκράτες που έστειλαν οι δανειστές δυσκολεύονταν να κατανοήσουν την αγωνία μιας μικρής χώρας με φθίνουσα δημογραφική πορεία, η οποία απειλείται από μια μεγαλύτερη, της οποίας ο πληθυσμός αυξάνεται.

Μοιραία, η περίοδος διακυβέρνησης Σαμαρά δεν έχει να επιδείξει κάτι από την άποψη της ενίσχυσης ή της διατήρησης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Παρ’ όλα αυτά, ως άλλος συμβουλάτορας του στρατηγού Κουροπάτκιν, ο κ. Σαμαράς αρέσκεται σε κάθε ευκαιρία να κάνει υποδείξεις, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί ανατροπή της ισορροπίας ισχύος υπέρ της Ελλάδας, τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.

Τι σημαίνει λοιπόν «όσο χρειαστεί»; Αναρωτιόταν ρητορικά προχθές ο κ. Σαμαράς για την παραμονή των ελληνικών φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο. Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή, η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας;

Προσέξτε: ως ανερμάτιστος λαϊκιστής, επικρίνει μια πιθανή μελλοντική αποχώρηση, ενώ επί διακυβέρνησής του δεν είχε πράξει ούτε το πενιχρό κλάσμα αυτού που σήμερα ζητά.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του «πατέρα» της ελληνικής γεωπολιτικής επιστήμης, όπως αποκάλεσε τον κ. Μάζη, παραβρέθηκε και ο επίσης πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. καθηγητής είναι «δημοφιλής» τα τελευταία χρόνια στα κοινωνικά δίκτυα από ατυχείς εκτιμήσεις, όπως ότι το Κίεβο θα καταλαμβανόταν σε λίγες ημέρες από τις ρωσικές δυνάμεις κατά την εισβολή του 2022, ή ότι οι ΗΠΑ και η Γερμανία δεν θα επέτρεπαν ποτέ στην Ελλάδα να αποκτήσει φρεγάτες στρατηγικών δυνατοτήτων τύπου Belh@ra - την πρώτη εκ των οποίων έχει ήδη παραλάβει, ενώ οι υπόλοιπες ναυπηγούνται.

Για τις «επιτυχίες» της πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μνεία ως προς τη συνεισφορά τους στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Η χρεοκοπία στην οποία οδήγησε τη χώρα, με την εκτίναξη ελλειμμάτων και χρέους την περίοδο 2004–2009, διέλυσε τα επόμενα χρόνια και την άμυνα και έφερε στην εξουσία τους εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διατείνονταν δημόσια πως δεν έγινε και κάτι αν χάσουμε κάποια νησιά, αφού έχουμε πολλά.

Το ερώτημα με τις όψιμες πατριωτικές «ευαισθησίες» των δύο πρώην πρωθυπουργών αφορά κυρίως την ηθική αμετροέπεια των διαφορετικών σταθμών και μέτρων με τα οποία κρίνουν τα πεπραγμένα τους σε σχέση με εκείνα των άλλων.

Αν δεν έχουν πειστεί για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ας διαβάσουν τον τουρκικό και διεθνή Τύπο.

*Δεξιότερα Κουροπάτκιν: Η φράση «δεξιότερα, Κουροπάτκιν» είναι ιστορική και ειρωνική.

Αναφέρεται στον Ρώσο στρατηγό Αλεξέι Κουροπάτκιν, ο οποίος στον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο κατηγορήθηκε για διστακτικότητα, κακή διοίκηση και λανθασμένες κινήσεις στο πεδίο της μάχης. Μια ελληνική εφημερίδα τότε είχε κυκλοφορήσει με πρωτοσέλιδο τίτλο. «Δεξιότερα Κουροπάτκιν» συμβουλεύοντας το στρατηγό πως να κινηθεί στο πεδίο. Στον δημόσιο λόγο σημαίνει: «Μιλάς εκ του ασφαλούς και κάνεις εύκολη κριτική, χωρίς να έχεις ευθύνη ή να έχεις πράξει όταν έπρεπε.»

