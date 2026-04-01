Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

«Ποτέ μην αφήνεις μια μεγάλη κρίση να πάει χαμένη» είχε δηλώσει ο Winston Churchill. Ή αλλιώς ο πόλεμος γεννάει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διάφορους κλάδους, όπως οι κατασκευές. Αυτό έχουν στο μυαλό τους οι CEOs των ισχυρών ομίλων στη χώρα μας και κάνουν συναντήσεις με εταιρείες στην Ουκρανία, συζητούν με τις ευρωπαϊκές αρχές για τη χρηματοδότηση των έργων και γενικότερα καταγράφεται κινητικότητα. Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο κάνει επαφές για να μπει στο project ανοικοδόμησης της Γάζας.

Για τους ομίλους που έχουν παρουσία σε γειτονικά κράτη είναι πιο εύκολο να «χτυπήσουν» έργα. Άλλοι πάλι αναμένεται να ιδρύσουν θυγατρικές ή να συμμαχήσουν με διεθνείς εταιρείες. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση των εμπόλεμων περιοχών. Για την Ουκρανία η κατάσταση είναι πιο ξεκάθαρη: Η EBRD, εκτιμούν στελέχη της αγοράς, αναμένεται να δραστηριοποιηθεί ενώ ευρωπαϊκά και αμερικανικά κονδύλια θα στηρίξουν το μεγάλο project της ανοικοδόμησης.

Στη Γάζα η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Ισραηλινά, αμερικανικά και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια θα «ρίξουν» δολάρια στην αγορά για να αποκατασταθούν υποδομές και να ανασυγκροτηθεί η περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι ζωηρό. Αν όμως το όλο έργο αφεθεί στα χέρια των…παλαιστινιακών αρχών, τότε το story αλλάζει…

Για τη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής στο ΠΑΣΟΚ διαβάσατε χθες στη στήλη. Συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν με βάση τα ονόματα που ανακοινώθηκαν: Πρώτον, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο απόλυτος κυρίαρχος εσωκομματικά ελέγχοντας την ΚΕ. Δεύτερον, η Άννα Διαμαντοπούλου μάλλον δεν πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένη από την τρίτη θέση…. Πόσο μάλλον όταν από τους 17 που πρότεινε για την ΚΕ εξελέγησαν μόνο 8. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τέως βουλευτής Χ. Κεφαλίδου που είναι βασικός συνεργάτης της και πρώην βουλευτής και κατέλαβε την 268η θέση… Πρώτος εξελέγη ο Λευτέρης Καρχιμάκης, εκμεταλλευόμενους και την τεχνογνωσία του πατέρα του, Μιχάλη Καρχιμάκη.

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αποτελεί πλέον τον δεύτερο πόλο στο ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο μηχανισμών. Η λίστα του περιελάμβανε 79 υποψηφίους, εκ των οποίων εξελέγησαν 74. Ο Δούκας των Αθηνών υπέστη μεγάλη ήττα. Ο επικεφαλής του μπλοκ του, Χ. Πρωτόπαπας έλαβε την 241η θέση στους 270 εκλεγέντες. Αν και όλοι μιλούν για την ανάγκη διεύρυνσης προς το Κέντρο, άνθρωποι με θετικές προτάσεις και ιστορική διαδρομή κινδύνεψαν να μην μπουν στην ΚΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Μεϊμάρογλου. Σε επίπεδο εντυπώσεων πρόκειται για ένα συνέδριο χωρίς κατεύθυνση, χωρίς προγραμματικό λόγο που κυριάρχησαν συνθήματα περασμένων δεκαετιών και αντιδεξιές κορώνες. Όλοι, τελικά, για τον Κυριάκο δουλεύουν…

Η χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια δεν είναι η μοναδική. Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Τάκη Θεοδωρικάκο προκειμένου να παρακολουθείται στενά η πορεία της αγοράς, να υπάρχει συντονισμός για τις κινήσεις που γίνονται και επιπλέον μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν… Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνει το μικτό περιθώριο κέρδους. 100 εταιρείες τροφίμων πρόκειται να ελεγχθούν για την πορεία των τιμών, ενώ ξεκινά σαφάρι σε πρατήρια καυσίμων…

Το ότι δεν θα ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου για την αποζημίωση συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, δεν συνεπάγεται πως η κυβέρνηση αποδέχεται την αιτιολογία του δικαστηρίου. Δηλαδή, περί ελλείψεων του Δημοσίου για την εποπτεία και έλεγχο των συρμών. Το Δημόσιο παραμένει στη γραμμή σύμφωνα με την οποία μια σειρά λαθών οδήγησε στην παραβίαση των κανόνων ασφαλείας που υπήρχαν. Το αιτιολογικό της απόφασης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από ορισμένους δικηγόρους συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος, προκειμένου να στηριχθούν ποινικές ευθύνες…

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας όπου θα συναντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον ομόλογό του και τον υπουργό Εξωτερικών. Το αυτονόητο είναι πως θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον όμως κρύβεται στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, για την οποία έχουμε υπογράψει σχετική συμφωνία. Όχι δεν πρόκειται να στείλουμε αμυντικό υλικό, αλλά εξοπλιστικά deals βρίσκονται στο τραπέζι…

Από σήμερα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, όταν το 2019 ήταν στα 650 ευρώ. Εκκρεμεί μία ακόμα αύξηση…

Ανακατεύεται η τράπουλα στο Δήμο Αθηναίων καθώς ο Χρήστος Τεντόμας, όπως διατείνεται, πρόκειται να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές. Η στάση του προκαλεί αίσθηση, καθώς ήταν αντιδήμαρχος του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος τον είχε στηρίξει σε δύσκολες περιόδους… Βέβαια, όσοι τον γνωρίζουν, ποντάρουν ότι στο τέλος ο κ. Τεντόμας δεν θα κατέβει υποψήφιος, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται τις μεγάλες του φιλοδοξίες…

«Δίνουν ψίχουλα για fuel pass, ενώ αποπληρώνουν πρόωρα 7 δισ. ευρώ χρέους από τα μνημόνια». Αυτό διαρρέουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μία θέση που υιοθετεί και το ΠΑΣΟΚ… Ότι επικρατεί αβεβαιότητα και οι οίκοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, για αυτό και προσπαθεί η κυβέρνηση να τους καθησυχάσει, δεν τους περνάει από το μυαλό… Άλλωστε, με την κατανόηση του τρόπου που κινούνται αγορές και επενδυτές, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν το είχαν και ποτέ…

Στον αντιπολιτευτικό οίστρο του κ. Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός μέσω του Ινστιτούτου του παρουσίασε την πρότασή του για τα Data Centers. Σημαντικό θέμα. Κρατάω δύο σημεία της παρουσίασης, η οποία έχει και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Πρώτον, από πού προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι «ψηφιακή αποικία»; Δεύτερον, ότι απουσιάζουν οι … «ρήτρες κυριαρχίας». Δεν φτάνει δηλαδή που μεγάλοι κολοσσοί επενδύουν στη χώρα μας, τους λέμε και αποικιοκράτες!

Ο Ανάλγητος