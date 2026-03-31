Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

189 ελληνόκτητα πλοία, 13 εκ των οποίων έχουν ελληνική σημαία έχουν «κολλήσει» στα Στενά του Ορμούζ. Η συντριπτική πλειονότητα έχει αγκυροβολήσει σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Δέχονται κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα όργανα πλοήγησης από Ιρανούς χάκερς ενώ και οι Χούθι απειλούν ελληνικά πληρώματα και βαπόρια. Για αυτό και έχουν προχωρήσει σε τεχνολογική αναβάθμιση και επενδύουν σημαντικά ποσά για την προστασία των βαποριών από διαδικτυακές επιθέσεις.

Οι εφοπλιστές ζητούν από την κυβέρνηση μια πιο δυναμική κινητοποίηση και διαμεσολάβηση με το Ιράν. Δεν αρκούνται στην τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος εξέφρασε την «ευαισθησία του» για αυτό το ζήτημα. Εγώ πάντως αυτήν την πίεση δεν την καταλαβαίνω και πολύ. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή η κυβέρνηση; Να στείλει τις Belharra στα Στενά του Ορμούζ;

Φωτεινή εξαίρεση εφοπλιστή που περνάει τα Στενά είναι ο Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος είδε τρία δεξαμενόπλοιά του να παραδίδουν τα φορτία τους. Στην αγορά εκτιμούν πως αυτή η κίνηση οφείλεται στις σχέσεις Ιράν - Κίνας και στις στέρεες βάσεις που έχει χτίσει για χρόνια ο γνωστός εφοπλιστής με το Πεκίνο.

Τις ισορροπίες δυνάμεων στο ΠΑΣΟΚ καταγράφει η ανθρωπογεωγραφία της ΚΕ. Ο Χάρης Δούκας είναι μάλλον χαμένος, καθώς φαίνεται πως χάθηκε στο μήνυμα της μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Οι υποψήφιοι με τη στήριξή του που κατάφεραν να εκλεγούν είναι ελάχιστοι. Αντιθέτως, ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει το 65- 70% της νέας ΚΕ, εκλέγοντας 165 μέλη και στέλνοντας μήνυμα στους δελφίνους… Είναι χαρακτηριστικό πως στις δέκα πρώτες θέσεις θα δει κανείς την Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα εννέα στελέχη επιλογής του προέδρου Νίκου. Δυνατό εμφανίστηκε και το μπλοκ του Μανώλη Χριστοδουλάκη κατεβάζοντας ένα συμπαγές σχήμα… Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι ένα : Θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ με την vintage ορολογία περασμένων δεκαετιών να διευρυνθεί προς το κέντρο, την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά; Δύσκολο το εγχείρημα…

Ένα δίκιο το έχει ο Παύλος Μαρινάκης που είπε πως στο ΠΑΣΟΚ έκαναν ένα συνέδριο για να απαντήσουν σε μια πρόσκληση που δεν τους έχει γίνει. Δηλαδή να πουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ. Δεν μίλησαν βέβαια για το με ποιους θα κυβερνήσουν και κυρίως πώς. Με ποιο πρόγραμμα και θέσεις...

Στο μέτωπο των νέων κομμάτων ο Αλέξης Τσίπρας διαρρέει ότι θα καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα και μάλιστα πιστεύει ότι θα καταγράψει ένα 17%. Οι δημοσκοπήσεις όμως άλλα λένε… Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα για ίδρυση κόμματος με στόχο - εφόσον προχωρήσει σε νέο φορέα - να κόψει, όπως λέει το περιβάλλον του, ένα 6% από τα δεξιά κόμματα και τη ΝΔ… Υπεραισιόδοξες προβλέψεις από τους δύο πρώην...

Στην κυβέρνηση «τρίβουν τα χέρια τους» για το δώρο του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ. Και αυτό γιατί στο εξής ξεδιπλώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το αφήγημά της περί σταθερότητας, συνέχισης μεταρρυθμίσεων και αποφυγής πειραματισμών… Ένας ακόμα λόγος που στο Μαξίμου βλέπουν περαιτέρω άνοδο των ποσοστών τους είναι ότι ένα 8% περίπου Κεντρώων και μετριοπαθών ψηφοφόρων μετακινούνται από το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ, ενώ ο χώρος του Κέντρου αποτελεί και τη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Οι οποίοι όταν ακούνε για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα τρέχουν μακριά. Το έργο το έχουμε (ξανά) δει το 2023…

Τη θετική, προκαταρκτική της αξιολόγηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα, ύψους 1,18 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος. Υπό αυτές τις εξελίξεις, συνολικά, τα εκπληρωμένα ορόσημα του «Ελλάδα 2.0» ανέρχονται σε 204 και οι εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι υλοποιούνται έργα και μεταρρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του ελληνικού Σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει όμως ακόμα δρόμος για να απορροφηθούν τα κονδύλια …

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά λόγω καιρικών συνθηκών το προσυνέδριο της ΝΔ στο Ηράκλειο Κρήτης. Η νέα ημερομηνία είναι η 20η Απριλίου και θα διοργανωθεί στο Candia Maris στην Αμμουδαρά.

Σήμερα στο Βουκουρέστι θα δοθεί το έναυσμα για τη νέα φάση του Κάθετου Διαδρόμου μετά τη σημαντική συμφωνία των διαχειριστών που κάνουν πιο ελκυστικό το project και αίρουν τα ρυθμιστικά εμπόδια. Το παρών θα δώσει μεταξύ άλλων ο Αλέξανδρος Εξάρχου με αφορμή του συνέδριο του Economist, με τους υπουργούς Βουλγαρίας και Ρουμανίας να συμμετέχουν. Στην ίδια εκδήλωση θα παραυρεθούν οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και στη Ρουμανία Darryl Nirenberg.

Κλείνοντας, η ΑΜΚ της Credia Bank ύψους 300 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε από την πρώτη ώρα που άνοιξε το βιβλίο προσφορών. Κρατήστε ότι με την είσοδο funds, family offices και με την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της HSBC Μάλτας το 2027, η τράπεζα θα πληροί τα κεφαλαιακά κριτήρια για να λογίζεται ως συστημική τράπεζα…

Ο Ανάλγητος