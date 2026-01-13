Η ευκαιρία του Κυριάκου να αλλάξει την πορεία της χώρας

Μεταξύ του πρωθυπουργού της Ελλάδας και του τελευταίου πολίτη υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη. Ο πολίτης για να ικανοποιήσει το αίτημά του πρέπει να κάνει ένα άλμα και να έχει άμεση επαφή με την εξουσία. Ενδιάμεσα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα κάτι που θα μοιραστεί την… εξουσία και την ευθύνη με την κυβέρνηση. Κι αυτό είναι τελικά επιλογή όλων των πολιτικών. Δεν θέλουν να χάσουν το βασικό τους προνόμιο, να αποφασίζουν για όλα! Η Συνταγματική αναθεώρηση είναι μία καλή ευκαιρία για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος του καθενός!

Το άρθρο 86 είναι πρόβλημα. Πάντα ήταν. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη ενός θεσμικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει τη λειτουργική ανεξαρτησία του δημοσίου τομέα, έτσι ώστε αυτός να μπορεί στο τέλος να λειτουργήσει και χωρίς να υπάρχει κυβέρνηση! Η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο. Το Βέλγιο άντεξε ατελείωτους μήνες χωρίς κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα διαλυθεί εντός ολίγων ημερών στην προοπτική της ακυβερνησίας. Επειδή στην πραγματικότητα ο δημόσιος τομέας της είναι ήδη διαλυμένος και ευνουχισμένος. Η κατάργηση των γενικών διευθυντών από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, ως δήθεν κτύπημα στην … επάρατη Δεξιά, ήταν η αρχή του τέλους για τον δημόσιο τομέα.

Οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια πρόταση. Αλλά χρειάζεται μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Δεν θέλουμε μόνο νέους θύλακες εξουσίας απέναντι στην εξουσία της κυβέρνησης. Αυτό που πραγματικά προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών είναι η λειτουργία ενός δημοσίου τομέα στην υπηρεσία των πολιτών. Κι αν χρειάζεται να γίνει κάτι είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει, τελικά, αυτό ακριβώς το πράγμα.

Όλοι κόπτονται για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ποια κυβέρνηση, όμως, θέλει να χάσει το προνόμιο του διορισμού των προέδρων και αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων; Να σας το πω με μια λέξη: Κανείς!

Θέλω να πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να κάνει την υπέρβαση και να προτείνει πράγματα που σίγουρα δεν θα τα πρότεινε με την προοπτική της δεύτερης τετραετίας. Αν πάρει, όμως, μια τρίτη τετραετία και γίνει ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ξέρει ότι οι πιθανότητες για τέταρτη τετραετία θα είναι εξαιρετικά μικρές. Οπότε έχει κάθε λόγο να θέλει να γράψει το όνομά του στην Ιστορία, ως ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της χώρας. Διότι η ύπαρξη θεσμών είναι αυτό που πραγματικά λείπει από τη χώρα. Είναι η αχίλλειος πτέρνα μας!

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]