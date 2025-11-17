Η αναμέτρηση με το χάος δεν είναι ένα καλό στοίχημα

Η αναμέτρηση δεν είναι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα ή του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του χάους. Η αντιπολίτευση είναι ανίκανη να σταθεί στα πόδια της. Το επικίνδυνο είναι να ταυτιστεί με το χάος, στην προσπάθειά της να πετύχει μια οποιαδήποτε νίκη απέναντι στον Κυριάκο. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι το χάος μπορεί να κερδίσει, επειδή έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τον ζωτικό χώρο που του αφήνει η όποια αδράνεια της άλλης πλευράς.

Το σημερινό κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι κάνει τα πράγματα καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε άλλος. Και προβάλλει ως επιχείρημα τη μείωση των φόρων, τη θεαματική πτώση της ανεργίας, την αύξηση των μισθών. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά ο κόσμος δεν αισθάνεται χαρούμενος. Οι τιμές στο super market είναι ικανές να αποθαρρύνουν και τον πιο αισιόδοξο άνθρωπο κι ένας μέσος μισθωτός νιώθει να πνίγεται, καθώς πρέπει, πριν πάει στο super market, να καλύψει με τα λεφτά του μισθού του ενοίκιο και ρεύμα. Όσο ο πολίτης βλέπει να δυσκολεύεται σημαντικά να βγάλει τον μήνα, τόσο απρόθυμος είναι να ακούσει τη λογική των αριθμών που του προβάλλει η κυβέρνηση. Δεν τον ενδιαφέρουν οι αριθμοί, επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν αλλάζουν αυτό που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά του.

Ναι, αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα. Σωστό! Μόνο που αυτό δεν το ακούει εκείνος που έχει το πρόβλημα. Όσα στατιστικά κι αν του παρουσιάσει κανείς, όσους πίνακες, όσα στοιχεία, αυτό που πραγματικά θα καταλάβει εκείνη τη στιγμή είναι ότι προσπαθούν να τον κοροϊδέψουν. Ότι δεν τον καταλαβαίνουν.

Δεν είναι επικοινωνιακό το πρόβλημα. Δεν φταίει ο τρόπος, με τον οποίον περνάνε το «μήνυμα». Το πρόβλημα είναι ότι το μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση δεν γίνεται αποδεκτό. Δεν υπάρχει ένα αφήγημα που να τον πείθει ότι τα όσα συμβαίνουν τον αφορούν. Δεν εξετάζουμε, αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Και δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία στο τέλος. Αυτό που εξετάζουμε είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που νιώθει ότι είναι περιθωριοποιημένο. Είναι το κομμάτι εκείνο που μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του χάους θα επιλέξει το χάος. Και μάλιστα όσο περισσότερο χάος τόσο το καλύτερο.

Η κατάσταση δεν θα αντιστραφεί στην πραγματική Οικονομία, αν δεν θεραπευτεί η γενεσιουργός αιτία: Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι τα τελευταία χρόνια λιγότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μάλιστα τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει πακτωλό χρημάτων στην αγορά. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με κάποιον άλλον τρόπο πέρα από την προσέλκυση επενδύσεων. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο.

Έχει η κυβέρνηση ένα καλό σχέδιο που να μπορεί να γίνει αποδεκτό απ’ όλους τους πολίτες; Να βλέπουν δηλαδή μέσα σε αυτό ο καθένας τον εαυτό του; Η απάντηση είναι πως όχι! Αλλά και δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή που να είναι σε θέση να παρουσιάσει μια οποιαδήποτε ρεαλιστική πρόταση.

Με πρόταση ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να ανησυχεί για το αποτέλεσμα των εκλογών. Χωρίς πρόταση θα αναμετρηθεί με το χάος. Κι αυτό δεν είναι το καλό σενάριο...

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]