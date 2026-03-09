Εκλογές και τρίτη τετραετία

Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα δεν ξεκολλάει, παρά τις μεταγραφές αεροδρομίου. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι βέβαιο πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του, αφού ο ίδιος το συναρτά με τις πιθανότητες νίκης! Η Μαρία Καρυστιανού είναι τελικά αυτό που φαινότανε και άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν είναι ικανές να απειλήσουν τη ΝΔ. Αν συνυπολογίσουμε τις δυσκολίες στην Οικονομία που φέρνει ο πόλεμος και την αίσθηση της σιγουριάς που προσφέρει στους ταραγμένους μας καιρούς ο κ. Μητσοτάκης με την εξωτερική του πολιτική, όλα αυτά οδηγούν σε ένα δρόμο: Εκλογές!

Με τον τρόπο αυτόν θα λυθεί και το θέμα της… κυβερνησιμότητας που προβάλλουν με τόσο έντονο τρόπο πολιτικοί παράγοντες που παράλληλα καλλιεργούν την ίδια ώρα ένα κλίμα πολιτικής ανυπακοής! Κάτι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία ένα πράγμα. Με τις εκλογές, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έχει μια καλή ευκαιρία να αναμετρηθεί με το club του καπνεργοστασίου. Και φυσικά να βγει νικητής απέναντι στην Πέμπτη φάλαγγα που συστηματικά τον υπονομεύει από την επομένη κιόλας ημέρα της νίκης του στις δεύτερες εκλογές και προκαλεί έτσι σημαντική ζημία στη χώρα και στις υποθέσεις της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σήμερα ο κυρίαρχος του πολιτικού παιγνιδιού. Ευτυχώς! Κι είναι χαρακτηριστικό πώς αντιμετώπισαν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις την αποστολή βοήθειας στην Κύπρο. Στην αρχή με αμηχανία και μετά με πολλά «ναι μεν αλλά». Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Ακριβώς επειδή η αντιπολίτευση στο σύνολο της παράγει μια τοξικότητα που φοβίζει. Ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες που ο πόλεμος δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Η Οικονομία είναι το ισχυρό χαρτί του κ. Μητσοτάκη. Αύξηση μισθών, μείωση ανεργίας, αύξηση επενδύσεων, είναι εκείνα που πέτυχε η κυβέρνησή του. Εκείνο που δεν το κατάφερε είναι η ακρίβεια, γεγονός που είναι για την δημοφιλία της μια μόνιμη απειλή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν η αφορμή για το ξέσπασμα ενός κύματος ακρίβειας που ναι μεν αφορούσε όλο τον κόσμο και όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά στο τέλος ο καθένας κοιτάει τις επιπτώσεις στο δικό του πορτοφόλι. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ενός νέου κύματος ακρίβειας; Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως δεν γνωρίζουμε και πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση στον τουρισμό.

Αν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης επιλέξει τον Σεπτέμβριο ως χρόνο εκλογών, θα πάρει το ρίσκο της Οικονομίας. Αν επιλέξει την Άνοιξη του 2027. Θα πάρει το ρίσκο να έχουν καταφέρει τελικά οι σαμποτέρ να πριονίσουν την καρέκλα του. Σήμερα εξαλείφονται και οι δύο αυτοί δυνητικοί κίνδυνοι. Εκλογές και τρίτη τετραετία. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση.

Θανάσης Μαυρίδης

