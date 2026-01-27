Άσε και τους άλλους να κερδίσουν!

Εδώ και 22 χρόνια, από το 2004, γράφω διαρκώς για την άνοδο των πολύτιμων μετάλλων. Σε μια εποχή που όλοι προεξοφλούσαν το τέλος της αταξίας, γεγονός που είχε οδηγήσει την τιμή του χρυσού κάτω από τα 300 δολάρια, ασπάστηκα την άποψη ότι τότε κτίζαμε τις βάσεις της κοινωνίας της αταξίας. Αυτά τα πράγματα είναι σαν τις θεωρίες των αιρέσεων. Ή τα πιστεύεις ή δεν τα πιστεύεις. Η τιμή του χρυσού είναι πλέον πάνω από τα 5.000 δολάρια και του ασημιού πάνω από τα 100. Και τώρα;

Δεν ξέρω αν η τιμή του χρυσού θα φτάσει τις 10.000 ή τις 20.000 δολάρια. Αυτό που ξέρω είναι ότι ήταν στα 300 δολάρια και τώρα στα 5.000. Ξέρω ακόμη ότι είχα αγοράσει ασήμι στα 3 δολάρια και τώρα είναι πάνω από τα 100. Θα σας πω ακόμη τι ξέρω! Ότι επί τόσα χρόνια όσοι δηλώναμε πίστη στα πολύτιμα μέταλλα αντιμετωπίζαμε την χλεύη του πλήθους. Μας έβλεπαν σαν κάτι περίεργους, σαν ιαχωβάδες που ψάχναμε τις Κυριακές να προσηλυτίσουμε πιστούς στις πλατείες, την ώρα που το θεοσεβούμενο κοινό απολάμβανε την βόλτα του μετά από την κυριακάτικη λειτουργία.

Θυμάμαι μια εκδήλωση που οργάνωσε ένας φίλος το 2006 με θέμα την πορεία των πολύτιμων μετάλλων. Βρεθήκαμε σε μια μεγάλη αίθουσα, τρεις ομιλητές και έξι ακροατές. Τόσο δημοφιλές ήταν το θέμα. Λογικό! Ζούσαμε στην εποχή της μεγάλης αυταπάτης κι ο κόσμος δεν ήθελε να ακούει για κρίσεις, προβλήματα και ασφαλή λιμάνια.

Τέλος πάντων, όλα αυτά δεν ήταν στο τέλος ενοχλητικά, αν κι ακούγονται έτσι. Τα αναφέρω για έναν και μόνο λόγο: Για να επισημάνω πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Σήμερα όλοι μιλάνε για τα πολύτιμα μέταλλα. Για το αν θα συνεχίσουν να καλπάζουν οι τιμές τους, για το πού θα φτάσει ο χρυσός και πόσο ακόμη θα ανέβει το ασήμι. Είναι κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν ο φίλος μας οργάνωνε και πάλι την εκδήλωση του 2006, δεν θα έφτανε ένα γήπεδο για να χωρέσει τους ακροατές. Κι είμαι επίσης σίγουρος ότι δεν θα είχε τους ίδιους ομιλητές!

Δεν ξέρω αν θα ανέβει ή αν θα πέσει ο χρυσός. Ξέρω ότι η αταξία δεν έφυγε ποτέ απ’ αυτόν τον κόσμο. Ξέρω ακόμη ότι η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί 17 φορές από την ώρα που «είδα» το … φως το αληθινό. Αμφιβάλλω αν η τιμή του αυξηθεί άλλες 17 φορές από τώρα! Δεν μπορώ να αποκλείσω οποιαδήποτε πιθανότητα, αλλά δεν το πιστεύω. Για να το πω και αλλιώς: Ο χρυσός μπορεί να φτάσει όπου θέλει. Αλλά για κάποιους που τον πίστεψαν νωρίς, ίσως και να ήρθε το τέλος του ταξιδιού. Ή όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, «άσε και τους άλλους να κερδίσουν».

Δεν μπορεί κανείς να πιάνει τα άκρα, την χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή. Μπορεί όμως να ακολουθήσει την δική του … αίρεση κι εφόσον του «βγει» να φροντίσει να απολαύσει τους καρπούς. Κι ο χρυσός πάει στα 10.000 δολάρια; Το έχω ήδη ζήσει από τα 300 στα 600 και είμαστε πολύ μακριά από εκείνο το σημείο. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Αλλά έχω ζήσει και το άλλο! Τον χρυσό από τα 850 δολάρια τον Ιανουάριο του 1980 στα 252,80 δολάρια η ουγκιά, στις 25 Αυγούστου του 1999.

Θανάσης Μαυρίδης

