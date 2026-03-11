Zoom: «Μεταμορφώνεται» σε AI-first πλατφόρμα - Έρχονται τα φωτορεαλιστικά avatar

Σε μια στρατηγική κίνηση πλήρους ανασχεδιασμού της, η Zoom ανακοίνωσε την Τρίτη μια σειρά από ριζικές αλλαγές που την τοποθετούν πλέον ως άμεσο ανταγωνιστή των Google και Microsoft στον τομέα της παραγωγικότητας.

Η εταιρεία παρουσίασε ένα οικοσύστημα βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με αιχμή του δόρατος τα πολυσυζητημένα AI Avatars και μια νέα γενιά εφαρμογών γραφείου.

Η πιο εντυπωσιακή είδηση αφορά στη διάθεση των φωτορεαλιστικών avatars αργότερα μέσα στον Μάρτιο, καθώς πρόκειται για ψηφιακές αναπαραστάσεις των χρηστών που μιμούνται με ακρίβεια την εμφάνιση, τις εκφράσεις του προσώπου και την κίνηση των χειλιών.

Σύμφωνα με τη Zoom, τα avatars προορίζονται για περιπτώσεις όπου ο χρήστης δεν είναι «έτοιμος για κάμερα», επιτρέποντάς του να συμμετέχει σε συναντήσεις ή να στέλνει ασύγχρονα μηνύματα βίντεο μέσω του εκπροσώπου του. Παράλληλα, για την αποφυγή κακόβουλης χρήσης, η εταιρεία εισάγει τεχνολογία ανίχνευσης deepfake, η οποία θα ειδοποιεί τους συμμετέχοντες σε μια κλήση εάν εντοπιστεί προσπάθεια πλαστοπροσωπίας.

Η Zoom επεκτείνεται πλέον και στη δημιουργία περιεχομένου, παρουσιάζοντας τις δικές της εφαρμογές AI Docs, Slides και Sheets. Η ειδοποιός διαφορά τους έγκειται στην άμεση διασύνδεση με το περιεχόμενο των συναντήσεων: η AI μπορεί να δημιουργεί αυτόματα προσχέδια εγγράφων, παρουσιάσεις ή υπολογιστικά φύλλα βασιζόμενη αποκλειστικά στα πρακτικά των συζητήσεων και στα δεδομένα που έχουν ανταλλαγεί. Η δοκιμαστική λειτουργία (preview) των εφαρμογών αναμένεται την άνοιξη.

Η επιτυχία του AI Companion, του οποίου οι χρήστες τριπλασιάστηκαν κατά το τελευταίο οικονομικό τρίμηνο, οδηγεί στην κυκλοφορία της έκδοσης 3.0.

Πλέον, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν τους δικούς τους ψηφιακούς βοηθούς χρησιμοποιώντας απλές φωνητικές ή γραπτές εντολές, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, ενώ ο βοηθός θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες από πλατφόρμες όπως το Slack, το Salesforce, το Gmail και το Jira. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης ομιλίας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Για να υποστηρίξει αυτόν τον όγκο νέων εργαλείων, η Zoom προχωρά σε ενοποίηση του σχεδιασμού της σε desktop, κινητά και web.

Στόχος είναι η ευκολότερη πρόσβαση στις λειτουργίες AI, όπως οι περιλήψεις συνομιλιών και οι έξυπνες σημειώσεις, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας που δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις βιντεοκλήσεις.