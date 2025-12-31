Υπόθεση Nexperia: Η Κίνα ζητά από την Ολλανδία να «διορθώσει τα λάθη της»

Η Κίνα προέτρεψε την Τετάρτη την Ολλανδία να διορθώσουν τα «λάθη» που, όπως είπε, έκανε σε σχέση με την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Nexperia και να άρουν τα εμπόδια που παρεμποδίζουν τη σταθερότητα της παγκόσμιας παραγωγής μικροτσίπ και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τον Σεπτέμβριο το Άμστερνταμ ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia, μιας ολλανδικής θυγατρικής της κινεζικής εταιρείας Wingtech, δηλώνοντας ότι στόχοςήταν να εμποδίσουν τον ιδρυτή της να μεταφέρει την τεχνολογία και την παραγωγή της εταιρείας στην Κίνα.

Το Πεκίνο αντέδρασε εμποδίζοντας την εξαγωγή των τσιπ της Nexperia, τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, τα περισσότερα από τα οποία συσκευάζονται στην Κίνα.

«Η Κίνα καλεί για άλλη μια φορά την Ολλανδία να μην ενεργεί μονομερώς, αλλά να διορθώσει αμέσως τα λάθη της και να άρει τα εμπόδια για την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ασφάλειας της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δήλωσή του.

Τον Νοέμβριο, η ολλανδική κυβέρνηση αναστέλλει την παρέμβασή της στην Nexperia ως ένδειξη καλής θέλησης, καθώς οι συνομιλίες με την Κίνα συνεχίζονται.

Η Wingtech έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τους διορισμένους από το δικαστήριο διαχειριστές της Nexperia σχετικά με τον έλεγχο της ολλανδικής εταιρείας κατασκευής τσιπ, αλλά ο υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ Κάρεμανς υπερασπίστηκε την απόφασή του να παρέμβει στην Nexperia.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα De Telegraaf, ο ίδιος υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του να αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia.

«Δεν θα το χαρακτήριζα ευχάριστο, αλλά ήταν απαραίτητο», δήλωσε στην ολλανδική εφημερίδα. «Και δεν αφήνω τις αποφάσεις μου να καθοδηγούνται από το αν είναι ευχάριστες ή όχι».

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου χαρακτήρισε τη στάση της Ολλανδίας «απορητική».

«Η Κίνα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ακατάλληλη διοικητική παρέμβαση της Ολλανδίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Nexperia έχει οδηγήσει σε κρίση στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, και η Ολλανδία πρέπει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για αυτό».