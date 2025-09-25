Workslop: Ο εργασιακός κίνδυνος της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις εταιρείες και το προσωπικό 

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα εργαλεία AI «μπαίνουν» και αξιοποιούνται από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων, ελοχεύει ο κίνδυνος για κακή ποιότητας παραγόμενο αποτελέσματα από την AI τόσο για τις εταιρείες όσο και για το προσωπικό.

Ο λόγος για το workslop, αυτό που το περιοδικό Harvard Business Review ορίζει πως ως «περιεχόμενο εργασίας που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και προσποιείται ότι είναι καλή εργασία, αλλά στερείται της ουσίας για να προωθήσει ουσιαστικά ένα δεδομένο task».

Αυτό μπορεί να μοιάζει με καλαίσθητες διαφάνειες παρουσίασης, εύγλωττες περιλήψεις εκθέσεων και ακόμη και αξιοπρεπή

κώδικα, αλλά αν το εξετάσουμε πιο προσεκτικά, η εργασία μπορεί να στερείται βασικού πλαισίου και τελικά να είναι άχρηστη.

Σύμφωνα με την έρευνα που «έτρεξε» το περιοδικό σε συνεργασία με το Stanford Social Media Lab, το πρόβλημα είναι ευρέως διαδεδομένο. Από 1.150 πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους σε διάφορους κλάδους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 40% δήλωσε ότι είχε λάβει workslop τον τελευταίο μήνα.

Όπως μετέδωσε το gizmodo.com, η εξάπλωση του workslop μπορεί να κοστίσει στις εταιρείες χρόνο, χρήματα και ακόμη και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι αφιερώνουν κατά μέσο όρο μία ώρα και 56 λεπτά ανά περιστατικό για να αντιμετωπίσουν κακής ποιότητας παραγόμενο αποτέλεσμα από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι, με βάση τους μισθούς των ερωτηθέντων, το workslop έχει ένα αόρατο κόστος περίπου 186 δολάρια το μήνα. Για εταιρείες με χιλιάδες υπαλλήλους, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας κάθε χρόνο.

Το workslop έχει επίσης κοινωνικό και συναισθηματικό κόστος στο γραφείο. Όταν ρωτήθηκαν, το 53% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι το workslop τους ενοχλεί, το 38% τους μπερδεύει και το 22% τους προσβάλλει. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες ανέφεραν επίσης ότι θεωρούν τους συναδέλφους που στέλνουν περιεχόμενο workslop λιγότερο ικανούς και αξιόπιστους.

Πώς να αποφύγετε το workslop

Για να αποφύγετε το workslop, οι ερευνητές πρότειναν στους διευθυντές να θέσουν σαφή όρια και να δώσουν το παράδειγμα με τη συνετή και σκόπιμη χρήση της AI. Οι γενικές εντολές «Τεχνητή Νοημοσύνη παντού και πάντα» οδηγούν τους εργαζόμενους μηχανικά να κάνουν copy-paste τις απαντήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στα έγγραφα.

Αντ' αυτού, οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η generative AI μπορεί πραγματικά να προσθέσει αξία και να βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.