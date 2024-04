Προβλήματα σύνδεσης σε WhatsApp, Facebook, Messenger και Instagram

Προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp αναφέρουν το βράδυ της Τετάρτης χρήστες σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς δεν μπορούσαν να αποστείλουν μήνυμα.

Την παρουσία προβλήματος συνδεσιμότητας καταγράφει και ο ιστότοπος Downdetector, στον οποίο καταγράφεται ότι τα ζητήματα λειτουργίας ξεκίνησαν λίγα λεπτά μετά τις 9.

Άλλοι χρήστες αναφέρουν, σύμφωνα με τον ιστότοπο, αδυναμία σύνδεσης σε Facebook, Messenger, Instagram και WhatsApp. Στην Ελλάδα τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στις ΗΠΑ, περίπου 12.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα στο WhatsApp, ενώ περισσότεροι από 20.000 χρήστες στην Ινδία, περίπου 46.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 42.000 στη Βραζιλία έχουν επίσης αναφέρει προβλήματα με την πλατφόρμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.

Περίπου 4.800 άτομα αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα με το Instagram στις ΗΠΑ.

My phone hasn’t beeped for over 4 minutes. It can only mean 1 thing. #WhatsApp is down!