Επανήλθαν σε λειτουργία Facebook, Messenger, μερικώς το Instagram - Είχαν «πέσει» για μια ώρα

Τουλάχιστον μια ώρα και 15 λεπτά κράτησε η μη λειτουργία των τριών δημοφιλή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Messenger και Instagram) σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια, με την εταιρεία Facebook να κάνει λόγο για «εκτός λειτουργίας, για λόγους συντήρησης».

Νωρίτερα, προβλήματα σύνδεσης αντιμετώπιζαν πολλοί λογαριασμοί του συνόλου της Meta, αφού οι χρήστες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες γωνιές του κόσμου, «πετάχθηκαν» από τους λογαριασμούς τους σε Facebook ή Messenger και αδυνατούσαν έκτοτε να έχουν πρόσβαση από τις 17:15 μέχρι και τις 18:30, οπότε και αποκαταστάθηκε το πρόβλημα.

Όπως επίσης, και στο Instagram δεν ανανεωνόταν η ροή και ήταν αδύνατη η λήψη - αποστολή μηνυμάτων.

Is anyone else unable to log into Facebook messenger? It’s just logged me out 🤔 pic.twitter.com/bjbWB3xIxN