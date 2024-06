Τηλεπικοινωνίες: Mega επενδύσεις άνω των 6 δισ. ευρώ για οπτικές ίνες και 5G

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τους τελευταίους μήνες οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Nova, Vodafone, αλλά και η ΔΕΗ, με στόχο ως το 2027 να υπάρχει πλήρης κάλυψη πανελλαδικά, στο πλαίσιο του εθνικού ευρυζωνικού σχεδίου 2021-2027.

Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά επενδύσεων για την ενίσχυση των γρήγορων ταχυτήτων στο Ίντερνετ. Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Ultrafast Broadband (UFBB) για την ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps με στόχο την κάλυψη άνω των 830.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η ΔΕΗ, η οποία αποκάλυψε σχετικά πρόσφατα τα σχέδιά της για την ενεργή είσοδό της στη διαδικασία δημιουργίας ολοκληρωμένου δικτύου οπτικών ινών υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 680 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, αναμένεται ως το 2030 να έχει έσοδα 120 εκατ. ευρώ από τις τηλεπικοινωνίες.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη έχουν αναπτυχθεί 100.000 συνδέσεις οπτικής ίνας στις περιοχές της Νέας Ιωνίας και Ηλιούπολης. Η πρώτη φάση του έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στοχεύει στη δημιουργία 440.000 συνδέσεων, μέχρι το καλοκαίρι, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 η ΔΕΗ στοχεύει να φτάσει σε 1 εκατ. συνδέσεις, με τελικό στόχο τα 3 εκατ. συνδέσεις.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στην πρώτη φάση θα κατασκευαστούν 2.278 χιλιόμετρα δικτύου οπτικών ινών σε 14 περιοχές. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, το δίκτυο της ΔΕΗ θα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας.

Ο ΟΤΕ, από την άλλη πλευρά εκτελεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια, με στόχο ως το 2027 να δώσει πρόσβαση στους συνδρομητές του μέσω του COSMOTE Fiber, το οποίο βασίζεται σε οπτικές ίνες, σε εγγυημένες ταχύτητες 1 Gbps.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Nova, είχε χαρακτηρίσει το δίκτυο οπτικών ινών Nova Fiber ως ένα σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών το οποίο και εξελίσσεται δυναμικά, ως μέρος της δέσμευσης της Nova για επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2027.

Από το παραπάνω ποσό τα 500 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί σε έργα. Το επενδυτικό αυτό πλάνο έχει ως στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού αύριο της Ελλάδας, δημιουργώντας υποδομές που προωθούν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες.

Με την ανάπτυξη του δικτύου Nova Fiber της United Fiber που θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο σπίτια σε όλη την επικράτεια μέχρι το τέλος του 2024, η Nova ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες Internet που αναβαθμίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της ψηφιακής εμπειρίας πολιτών και επιχειρήσεων.

Μάλιστα, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών για ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, η United Group και η Nova, εδώ και ένα οκτάμηνο, δημιούργησαν μια νέα εταιρεία υποδομών οπτικών ινών με το όνομα United Fiber που έρχεται να αντικαταστήσει την Hellenic Open Fiber, θέλοντας να αξιοποιήσει και ευκαιρίες που τυχόν υπάρχουν στον τομέα που υπάρχουν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF).

Η πιο πρόσφατη εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον άλλο μεγάλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο, την Vodafone, είναι η ίδρυση της εταιρείας Fiber2All που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Η νέα εταιρεία, προέκυψε από την απόσπαση του κλάδου οπτικών ινών της Vodafone, η οποία αποτελεί και τον μοναδικό μέτοχο αυτής.

Σκοπός της Fiber2All είναι η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το κουτί του παρόχου (Fiber to the cabinet-FTTC) και μέχρι την κατοικία (Fiber to the home-FTTH) ώστε να φτάσει σε 850.000 οικίες και επιχειρήσεις τα προσεχή χρόνια.

Σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει 280.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και κατασκευάζει 450.000 γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα, οι οποίες σταδιακά θα μετατρέπονται σε FTTH.

Η ουκρανικών συμφερόντων Inalan, με την υποστήριξη του καναδικού fund Fiera Infrastructure αναμένεται να επενδύσει περί τα 150 εκατ. ευρώ ως το 2028.

Μέχρι σήμερα η Inalan αριθμεί 10.000 συνδρομητές, ωστόσο το καναδικό fund θέλει να ενισχύσει την παρουσία της, έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα χαμηλής όχλησης έργα που πραγματοποιεί για τη δημιουργία και ανάπτυξη των υποδομών της. Παράλληλα η Inalan στοχεύει να εισέλθει και στον τομέα της χονδρικής πώλησης.

Επενδύσεις σε 5G

Ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων προορίζεται και για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 5G και των υπηρεσιών του. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2023 η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G στη χώρα μας έφθανε το 85,7%, ένα ποσοστό που κατέτασσε την Ελλάδα λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27.

Η COSMOTE είχε φθάσει το 90% σε κάλυψη, η Vodafone είχε κάλυψη άνω του 70% και η Nova στο 65% της ελληνικής επικράτειας.

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής που βασίζονται στην τεχνολογία δικτύων 5G και στο Internet Of Things, το πρώτο βήμα στη χώρα μας έγινε με την συμμετοχή της COSMOTE στο 5G έργο SEAGUL.

Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη 5G διασυνοριακού διαδρόμου (5G Corridor) Ελλάδας-Βουλγαρίας που υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (Connected and Automated Mobility - CAM).

Στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει ευρεία κάλυψη 5G σε πάνω από 450 χιλιόμετρα του οδικού άξονα Σόφια-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις των υπηρεσιών CAM.

Οι πάροχοι κινητών τηλεπικοινωνιών, COSMOTE και A1BG, από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία αντίστοιχα, θα εξασφαλίσουν την κάλυψη 5G στους εθνικούς αυτοκινητόδρομους και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Για την Ελλάδα, η COSMOTE θα καλύψει 300 χιλιόμετρα του εθνικού αυτοκινητόδρομου, από το Βελεστίνο Μαγνησίας μέχρι τον Προμαχώνα Σερρών, με υπηρεσίες 5G, ενώ στη Βουλγαρία, η A1BG θα καλύψει αντίστοιχα τον αυτοκινητόδρομο Κούλατα-Σόφια μήκους 173 χιλιομέτρων.