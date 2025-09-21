TikTok: Τι φέρνει το νέο deal ΗΠΑ - Κίνας

Η κινεζική ByteDance θα καταλάβει μία από τις επτά θέσεις μελών στο νέο Δ.Σ. του TikTok στις ΗΠΑ, ενώ οι Αμερικανοί θα κατέχουν τις υπόλοιπες έξι θέσεις, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters, αναφερόμενος στη σχετική συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας, για τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να αποτρέψει την απαγόρευση της εφαρμογής σύντομων βίντεο με 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο το 2024 που διέταξε το κλείσιμό της έως τον Ιανουάριο του 2025, εάν τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ δεν πωληθούν από την ιδιοκτήτρια ByteDance.

Ο Τραμπ έχει αναβάλει την εφαρμογή του νόμου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, εν μέσω προσπαθειών να αποσπάσει τα περιουσιακά στοιχεία της TikTok στις ΗΠΑ από την παγκόσμια πλατφόρμα, να βρει Αμερικανούς επενδυτές και να διασφαλίσει ότι η νέα ιδιοκτησία πληροί τις προϋποθέσεις για πλήρη εκποίηση, όπως απαιτείται από τον νόμο του 2024.

Η πρόοδος που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα προς την επίτευξη συμφωνίας σηματοδότησε μια σπάνια σημαντική εξέλιξη στις μηνιαίες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, οι οποίες έχουν επιδιώξει να εκτονώσουν έναν ευρύ εμπορικό πόλεμο που έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο ίδιος και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσαν πρόοδο σε μια συμφωνία για το TikTok σε τηλεφωνική συνομιλία και θα συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο σε έξι εβδομάδες. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Πεκίνου δεν έχουν διευκρινίσει πόσο προχωρημένη είναι η πρόοδος.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως παρουσιάστηκαν από τον ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τις αναφορές του Reuters και άλλων ειδησεογραφικών μέσων τις τελευταίες ημέρες. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα παρατείνει την τελευταία αναστολή της εφαρμογής του νόμου του 2024 για επιπλέον 120 ημέρες, υποδηλώνοντας ότι η επόμενη προθεσμία για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα είναι τον Απρίλιο.

Η TikTok δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Ωστόσο, οι νομοθέτες θα ζητήσουν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της συμφωνίας.

«Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών, Φρανκ Παλόνε. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Κίνα να συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες προσωπικών δεδομένων Αμερικανών, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον Τραμπ να παραδώσει το TikTok στους φίλους του από τον χώρο της τεχνολογίας και να το μετατρέψει σε μέσο προπαγάνδας του MAGA. Τελεία και παύλα».

Δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία στην τρέχουσα μορφή της θα πληροί τις προϋποθέσεις για πλήρη εκποίηση, όπως απαιτείται από το Κογκρέσο βάσει του νόμου του 2024.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι το TikTok τον βοήθησε να κερδίσει την επανεκλογή του πέρυσι και έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό. Ο Λευκός Οίκος επίσης άνοιξε έναν επίσημο λογαριασμό στο TikTok τον περασμένο μήνα.

Η συμφωνία που περιγράφει ο αξιωματούχος, όπως ήταν αναμενόμενο, θα απαιτεί όλα τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών να αποθηκεύονται σε υποδομή cloud computing των ΗΠΑ που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία λογισμικού Oracle.

Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι ο αλγόριθμος του TikTok «θα ασφαλιστεί, θα επανεκπαιδευτεί και θα λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός του ελέγχου της ByteDance».

«Ο αλγόριθμος σύστασης περιεχομένου του TikTok θα επανεκπαιδευτεί από την αρχή - θα αναθεωρηθεί και θα αναλυθεί υπό την εποπτεία των ΗΠΑ με δεδομένα των ΗΠΑ που δεν θα κοινοποιηθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο αξιωματούχος.

Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει τα τελευταία χρόνια ότι ο αλγόριθμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Κίνα για να χειραγωγήσει το περιεχόμενο που βλέπουν οι Αμερικανοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι ο αλγόριθμος θα μπορούσε να αδειοδοτηθεί από την ByteDance.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χρήστες των ΗΠΑ θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το TikTok, για να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο από όλο τον κόσμο.

Τα περιουσιακά στοιχεία της TikTok στις ΗΠΑ θα ανήκουν κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς επενδυτές και θα λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα διοικητικό συμβούλιο με διαπιστευτήρια εθνικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Στους τρέχοντες μετόχους της ByteDance περιλαμβάνονται οι Susquehanna International Group, General Atlantic και KKR. Η ByteDance θα κατέχει λιγότερο από το 20% των μετοχών μιας κοινοπραξίας που θα ελέγχει τις δραστηριότητες της TikTok στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος.