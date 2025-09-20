Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, επισκέφθηκε τη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, με την υπόσχεση να επενδύσει 2 δισ. λίρες (2,6 δισ.δολάρια) για να ενισχύσει το οικοσύστημα των startups Tεχνητής Nοημοσύνης της χώρας.

Η Wayve, η βρετανική startup αυτόνομης τεχνολογίας, μπορεί να είναι μία από αυτές που θα λάβουν κεφάλαια από τη δέσμευση για επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη από την Nvidia, δήλωσε η εταιρεία στο TechCrunch.

Σύμφωνα με τη Wayve, υπέγραψε επιστολή προθέσεων (letter of intent) με την Nvidia για την αξιολόγηση μιας στρατηγικής επένδυσης 500 εκατ.δολαρίων στον επόμενο γύρο χρηματοδότησης Η Nvidia συμμετείχε στον γύρο Σειράς C ύψους 1,05 δισ. δολαρίων της Wayve, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024.

Ένας εκπρόσωπος της Wayve επιβεβαίωσε ότι η προσωρινή δέσμευση των 500 εκατ. δολαρίων αποτελεί μέρος της δέσμευσης επένδυσης της Nvidia σε startup Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Nvidia δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την Πέμπτη ότι η δέσμευση των 2 δισ. λιρών θα περιλαμβάνει κεφάλαια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures και Phoenix Court.

Ένας εκπρόσωπος της Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της επιστολής προθέσεων.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wayve, Άλεξ Κένταλ, δεν έδωσε στο TechCrunch μια προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης για τον γύρο Σειράς D. Ο Κένταλ δήλωσε ότι η εταιρεία «εργάζεται γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Wayve, η οποία ξεκίνησε το 2017, έχει προσελκύσει την προσοχή και τους επενδυτές για το αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης που χρησιμοποιεί μια προσέγγιση αυτομάθησης έναντι μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κανόνες στο λογισμικό αυτοοδήγησης.

Το νευρωνικό δίκτυο end-to-end της Wayve δεν απαιτεί χάρτες υψηλής ευκρίνειας και χρησιμοποιεί δεδομένα μόνο για να διδάξει στο όχημα πώς να οδηγεί. Αυτή η προσέγγιση μάθησης που βασίζεται σε δεδομένα χρησιμοποιείται για υποβοηθούμενη οδήγηση «με τα μάτια στραμμένα» και ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα οδήγησης «με τα μάτια στραμμένα».

Η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει την «Ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη» της σε αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες τεχνολογίας.