To TikTok προσφέρει στους χρήστες νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με άλλους μέσω άμεσων μηνυμάτων (DM), όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο TechCrunch την Παρασκευή. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να στέλνουν φωνητικές σημειώσεις και να μοιράζονται έως και εννέα εικόνες ή βίντεο σε ατομικές και ομαδικές συνομιλίες στην πλατφόρμα.

Με αυτές τις νέες λειτουργίες, το TikTok τοποθετείται ως κάτι περισσότερο από μια απλή πλατφόρμα ψυχαγωγίας, με στόχο να γίνει ένας χώρος όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν τακτικά, πέρα από την απλή αποστολή βίντεο TikTok μεταξύ τους. Επιπλέον, οι νέες δυνατότητες φέρνουν την εμπειρία ανταλλαγής μηνυμάτων του TikTok πιο κοντά σε αυτή άλλων δημοφιλών κοινωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Με τις φωνητικές σημειώσεις, οι χρήστες μπορούν να ηχογραφούν και να στέλνουν ηχητικά μηνύματα διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων. Η κυκλοφορία της λειτουργίας έρχεται σε μια εποχή που υπηρεσίες όπως το WhatsApp, το Instagram και το Messages της Apple προσφέρουν ήδη τη δυνατότητα αποστολής φωνητικών σημειώσεων σε άλλους μέσω DM.

Είναι λογικό για το TikTok να προσθέσει φωνητικές σημειώσεις στα DM του, ειδικά καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων, ιδιαίτερα της Γενιάς Z, υιοθετεί αυτό το μέσο επικοινωνίας.

Η λειτουργία θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το TikTok.

Όσον αφορά την κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο, οι χρήστες μπορούν είτε να τραβήξουν μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με την κάμερά τους είτε να επιλέξουν ένα από το άλμπουμ της κάμεράς τους για να το μοιραστούν με άλλους. Μπορούν επίσης να επιλέξουν να επεξεργαστούν το περιεχόμενο πριν το στείλουν.

Για την ασφάλεια των χρηστών, οι χρήστες δεν μπορούν να στείλουν μια εικόνα ή ένα βίντεο ως αρχικό μήνυμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος σας στείλει μήνυμα για πρώτη φορά, δεν μπορεί να στείλει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που έχει τραβήξει ο ίδιος, αλλά μπορεί μόνο να μοιραστεί περιεχόμενο που υπάρχει ήδη στο TikTok.

Επιπλέον, όταν κάποιος επιλέγει να στείλει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, το TikTok θα του υπενθυμίζει να προστατεύει το απόρρητό του και να προσέχει σε ποιον στέλνει το περιεχόμενο αυτό.

Ενώ τα DM στο TikTok δεν είναι διαθέσιμα σε χρήστες κάτω των 16 ετών, η εταιρεία προσθέτει προστασίες για χρήστες ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών. Για παράδειγμα, το TikTok διαθέτει αυτοματοποιημένα συστήματα για την ανίχνευση και τον αποκλεισμό εικόνων που περιέχουν γυμνό. Αυτό σημαίνει ότι ο αποστολέας θα εμποδίζεται να στείλει την γυμνή εικόνα και ο παραλήπτης δεν θα δει καθόλου την εικόνα.

Οι χρήστες άνω των 18 ετών μπορούν να επιλέξουν να ενεργοποιήσουν αυτή τη λειτουργία ασφαλείας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής τους.

Το TikTok θεωρεί τις νέες λειτουργίες ως έναν τρόπο για τους χρήστες να εκφράζονται και να συνδέονται με άλλους με τρόπους που έχουν ήδη συνηθίσει.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το TikTok εργάζεται για την ανάπτυξη του προϊόντος ανταλλαγής μηνυμάτων. Πέρυσι, η πλατφόρμα ξεκίνησε τις ομαδικές συνομιλίες, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να συνομιλούν με έως και 32 άτομα ταυτόχρονα. Το TikTok επίσης πρόσφατα παρουσίασε τα Creator Chat Rooms, έναν ειδικό χώρο για τους δημιουργούς και τους οπαδούς τους να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.