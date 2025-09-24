Τι σηματοδοτεί το deal των $100 δισ. ανάμεσα σε Nvidia και OpenAI: 4+1 βασικά ερωτήματα

Η κίνηση της Nvidia να επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, την ίδια στιγμή που σχεδιάζει να προμηθεύσει εκατομμύρια από τα κορυφαία της τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημιουργό του ChatGPT, έχει ελάχιστο προηγούμενο στη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia θα αποκτήσει οικονομικό μερίδιο σε έναν από τους μεγαλύτερους πελάτες της, χωρίς ωστόσο να λάβει δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με πρόσωπο κοντά στην OpenAI. Ο δημιουργός του ChatGPT θα λάβει μέρος - αλλά όχι το σύνολο - του κεφαλαίου που χρειάζεται για τα φιλόδοξα σχέδιά του να κατασκευάσει τα τεράστια υπερυπολογιστικά κέντρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων γενεών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αρχική επένδυση των 10 δισ. δολαρίων της Nvidia θα κατευθυνθεί σε ισχύ 1GW χρησιμοποιώντας τα τσιπ επόμενης γενιάς Vera Rubin, με την κατασκευή να ξεκινά στο δεύτερο μισό του 2026.

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή καθαυτή εγείρει αρκετά ερωτήματα. Ακολουθούν πέντε από τα σημαντικότερα:

Από πού θα βρεθεί το υπόλοιπο κεφάλαιο;

Σε τηλεδιάσκεψη για τα εταιρικά αποτελέσματα τον Αύγουστο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι τα AI Data Centers κοστίζουν περίπου 50 δισ. δολάρια ανά γιγαβάτ (GW) ισχύος για να κατασκευαστούν, με περίπου 35 δισ. δολάρια να κατευθύνονται στα τσιπ και τον εξοπλισμό της Nvidia.

Η Nvidia έχει δεσμευθεί να επενδύσει στην OpenAI για να τη βοηθήσει να κατασκευάσει 10GW ισχύος κέντρων δεδομένων, ή περίπου 10 δισ. δολάρια ανά γιγαβάτ. Αυτό αφήνει περίπου 40 δισ. δολάρια πρόσθετου κεφαλαίου που απαιτούνται για κάθε γιγαβάτ ισχύος που σχεδιάζει να κατασκευάσει η OpenAI. Η OpenAI δεν έχει καταστήσει σαφές εάν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις κόστους του Χουάνγκ ή, αν συμφωνεί, από πού θα αντλήσει τα πρόσθετα κεφάλαια.

Η OpenAI δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού για τα σχέδιά της χρηματοδότησης.

Τι σημαίνει το deal για την προσπάθεια της OpenAI να γίνει κερδοσκοπική εταιρεία;

Η OpenAI είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, μια δομή που χρονολογείται από τις ημέρες της ως ερευνητικού οργανισμού AI. Εδώ και καιρό αναζητά να μετατραπεί σε μια πιο συμβατική δομή, που θα της επιτρέψει να αντλεί ευκολότερα κεφάλαια και να πραγματοποιήσει δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο.

Η OpenAI έχει πραγματοποιήσει εκτενείς συζητήσεις με τη Microsoft (MSFT.O), βασικό μέτοχο που χρηματοδότησε τις πρώτες της ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, για να αλλάξει τη δομή της. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία δημοσίου συμφέροντος που θα εποπτεύεται από τον υφιστάμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της. Ωστόσο, η κίνηση αυτή χρειάζεται ακόμη έγκριση από τις πολιτειακές αρχές του Ντέλαγουερ και της Καλιφόρνιας.

Τη Δευτέρα, πρόσωπο με γνώση της υπόθεσης είπε στο Reuters ότι η Nvidia θα πραγματοποιήσει μετρητή επένδυση στην OpenAI, παρόμοια με άλλους επενδυτές. Επιπλέον, η αρχική επένδυση των 10 δισ. δολαρίων δεν θα ξεκινήσει πριν η OpenAI και η Nvidia καταλήξουν σε οριστική συμφωνία τους επόμενους μήνες.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της OpenAI ή αν τα σχέδιά της εξαρτώνται από τη μετατροπή της OpenAI σε εταιρεία δημοσίου συμφέροντος που θα εποπτεύεται από μη κερδοσκοπικό φορέα.

Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για την αξιολόγηση της OpenAI;

Η OpenAI αποτιμάται σήμερα σε 500 δισ. δολάρια, και πρόσωπο με γνώση του θέματος είπε στο Reuters ότι η αρχική επένδυση των 10 δισ. δολαρίων για ένα γιγαβάτ ισχύος θα γίνει με βάση αυτή την αποτίμηση.

Ωστόσο, ούτε η Nvidia ούτε η OpenAI έδωσαν χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των συνολικών 10 γιγαβάτ ισχύος ή πότε θα πραγματοποιηθεί η επένδυση των 100 δισ. δολαρίων. Παραμένει επίσης αναπάντητο το ερώτημα εάν οι επόμενες επενδύσεις της Nvidia στην OpenAI θα γίνουν με βάση τη σημερινή αποτίμηση ή με εκείνη που θα έχει η εταιρεία τη στιγμή που θα πραγματοποιείται κάθε επένδυση.

Τι συνεπάγεται για τον ανταγωνισμό;

Η συμφωνία μεταξύ Nvidia και OpenAI θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Nvidia θα δεσμεύσει σημαντικό αριθμό από τα τσιπ της — τα οποία παραμένουν σε μεγάλη ζήτηση ακόμη και χρόνια μετά την έκρηξη της AI και η πρόσβαση στα οποία μπορεί να κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία στον χώρο — σε έναν μόνο πελάτη στον οποίο είναι ταυτόχρονα και μέτοχος.

Ένα βασικό ερώτημα είναι εάν οι ανταγωνιστές της OpenAI, όπως η Anthropic, ή ακόμη και η Microsoft, η οποία ανταγωνίζεται την OpenAI στην πώληση τεχνολογιών AI σε επιχειρήσεις, θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στα τσιπ της Nvidia. Η συμφωνία δημιουργεί επίσης ερωτήματα για το αν η AMD (AMD.O), που στοχεύει να ανταγωνιστεί τη Nvidia στις πωλήσεις τσιπ στην OpenAI και σε άλλες εταιρείες, θα έχει ρεαλιστική ευκαιρία να πουλήσει τα δικά της προϊόντα στις εταιρείες AI.

«Οι επενδύσεις μας δεν θα αλλάξουν την προτεραιότητά μας ούτε θα επηρεάσουν την προσφορά προς τους υπόλοιπους πελάτες μας - θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη ως ύψιστη προτεραιότητα, είτε υπάρχει είτε όχι συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia στο Reuters την Τρίτη.

Τι σημαίνει η συμφωνία για την Oracle;

Η Oracle δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι έχει υπογράψει συμβόλαια ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην OpenAI και σε μερικούς ακόμη μεγάλους πελάτες, κάτι που εκτόξευσε τη μετοχή της και έκανε τον συνιδρυτή της, Λάρι Έλισον, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Όμως ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν μετά από αυτή την πρόβλεψη - και την οποία έθεσε και ο οίκος αξιολόγησης Moody’s - είναι αν η OpenAI έχει τα μετρητά να πληρώσει τα συμβόλαια.

Τη Δευτέρα, λίγο πριν την ανακοίνωση της Nvidia, η Oracle επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόβλεψή της καθώς όρισε δύο νέους διευθύνοντες συμβούλους. Είναι πιθανό ότι τα επενδυτικά σχέδια της Nvidia θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προβλέψεις εσόδων της Oracle, καθώς ένας βασικός πελάτης της, η OpenAI, εξασφάλισε νέες δεσμεύσεις κεφαλαίων.