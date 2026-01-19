Threads: Ξεπέρασε το X στους χρήστες κινητών

Μια έκθεση της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Similarweb αναφέρει ότι το Threads της Meta έχει πλέον μεγαλύτερη καθημερινή χρήση από το X του Ίλον Μασκ σε κινητές συσκευές.

Παρότι το X εξακολουθεί να κυριαρχεί στο Threads στο διαδίκτυο, η εφαρμογή Threads για iOS και Android συνέχισε να σημειώνει αύξηση των καθημερινών ενεργών χρηστών τους τελευταίους μήνες.

Τα δεδομένα της Similarweb δείχνουν ότι το Threads είχε 141,5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά σε iOS και Android στις 7 Ιανουαρίου 2026, μετά από μήνες ανάπτυξης, ενώ το X έχει 125 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά σε κινητές συσκευές.

Αυτό φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων τάσεων και όχι αντίδραση στις πρόσφατες αντιπαραθέσεις σχετικά με το X, όπου ανακαλύφθηκε ότι χρήστες χρησιμοποιούσαν την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη της πλατφόρμας, Grok, για να δημιουργούν μη συναινετικές γυμνές εικόνες γυναικών, συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανηλίκων.

Η ανησυχία για τις deepfake εικόνες οδήγησε τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας να ξεκινήσει έρευνα για το Grok, ακολουθώντας παρόμοιες έρευνες σε άλλες περιοχές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ, η Ινδία, η Βραζιλία και πολλές άλλες.

Τα όσα γίνονται στο X οδήγησε επίσης την νεοσύστατη εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης Bluesky να δει αύξηση στις εγκαταστάσεις της εφαρμογής τις τελευταίες ημέρες.