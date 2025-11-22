Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν επενδύσεις $1 δισ. για την ανάπτυξη AI στην Αφρική

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι θα επενδύσουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την επέκταση υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των υπηρεσιών με δυνατότητες AI σε όλη την Αφρική, με στόχο να βοηθήσουν τις χώρες να εκπληρώσουν τις εθνικές τους αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, ο Σαΐντ Μπιν Μουμπάρακ Αλ Χατζέρι, ανακοίνωσε την «Πρωτοβουλία AI για την ανάπτυξη» στη σύνοδο κορυφής των ηγετών των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, δηλώνοντας ότι θα φέρει την τεχνολογία AI σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

«Δεν θεωρούμε την AI μόνο ως μια βιομηχανία του μέλλοντος, αλλά ως θεμέλιο για το μέλλον της ανθρωπότητας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

«Γι’ αυτό, η χώρα μου επιταχύνει ενεργά την καινοτομία για να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να προωθήσει σημαντικές προόδους στην παγκόσμια οικονομία, με ισχυρή δέσμευση στην ανάπτυξη υπεύθυνης και περιεκτικής AI προς όφελος όλων», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Αφρική. Το διμερές εμπόριο το 2024 έφτασε περίπου τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι συνολικές επενδύσεις τους στην Αφρική μεταξύ 2020 και 2024 ξεπέρασαν τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Αμπού Ντάμπι επενδύει σημαντικά στην AI, με σχέδια να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία από τις ΗΠΑ.

Τα ΗΑΕ δεν είναι μέλος της Ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20), αλλά προσκλήθηκαν στη συνάντηση από τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, ο οποίος φιλοξενεί για πρώτη φορά τη σύνοδο κορυφής των ηγετών των G20 στην Αφρική.