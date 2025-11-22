Οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ βγάζουν αυτοδύναμη την ενότητα

Η ενότητα είναι η μεγάλη κερδισμένη στις εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ και μάλιστα «αυτοδύναμη», λίγα 24ωρα πριν από την ανάδειξη των νέων διοικήσεων στις ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜΤΟ του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στη νέα εποχή πιο ισχυρή, πιο ανανεωμένη και πιο συμμετοχική από ποτέ, με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή να έχει επικυρώσει τους εκλογικούς καταλόγους και να έχει διαπιστώσει ότι όλα είναι έτοιμα για μια ομαλή και μαζική εκλογική διαδικασία σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο mkdn.gr