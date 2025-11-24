Συνεργασία NATO με την Google για τη διασφάλιση συστημάτων cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Google ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως υπέγραψε μια σύμβαση πολλών εκατ. δολαρίων με το NATO για την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Υπηρεσία Επικοινωνίας και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NCIA) επέλεξε το Google Distributed Cloud (GDC) για την υποστήριξη του Κέντρου Κοινής Ανάλυσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (JATEC).

Το JATEC θα αξιοποιήσει αυτήν την υποδομή για να εκσυγχρονίσει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και να χειριστεί απόρρητα φορτία εργασίας.

Το GDC air-gapped, ένα βασικό στοιχείο των λύσεων Sovereign Cloud της Google, φέρνει τις ισχυρές υπηρεσίες cloud και τις προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της Google σε εντελώς αποσυνδεδεμένα, εξαιρετικά ασφαλή περιβάλλοντα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκτελούν σύγχρονα φορτία εργασίας τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης στα πιο σημαντικά δεδομένα τους, αποκαλύπτοντας πολύτιμες πληροφορίες, διατηρώντας παράλληλα τον απόλυτο επιχειρησιακό έλεγχο και πληρώντας τις αυστηρότερες απαιτήσεις ψηφιακής κυριαρχίας.

Η αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας εξασφαλίζει ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί την αδιαπραγμάτευτη διαμονή δεδομένων και τους λειτουργικούς ελέγχους, παρέχοντας τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας και αυτονομίας, ανεξάρτητα από την κλίμακα ή την πολυπλοκότητα. Αυτή η σύμβαση υπογραμμίζει την αφοσίωση της Google Cloud στην υποστήριξη των συνεργατών που προστατεύουν και ενισχύουν τα πιο πολύτιμα δεδομένα σε όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Η Google Cloud είναι αφοσιωμένη στην υποστήριξη της κρίσιμης αποστολής του ΝΑΤΟ να αναπτύξει μια ισχυρή και ανθεκτική υποδομή και να αξιοποιήσει τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες», δήλωσε η Τάρα Μπρέιντι, Πρόεδρος της Google Cloud EMEA. «Αυτή η συνεργασία θα επιτρέψει στο ΝΑΤΟ να επιταχύνει αποφασιστικά τις προσπάθειές του για ψηφιακή εκσυγχρονισμό, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ψηφιακής κυριαρχίας».

«Η NCIA έχει δεσμευτεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία επόμενης γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΝΑΤΟ και να προστατεύσει το ψηφιακό περιβάλλον της Συμμαχίας», δήλωσε ο Αντόνιο Κάλντερον, Διευθύνων Σύμβουλος Τεχνολογίας της NCIA. «Η συνεργασία με τη βιομηχανία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα παρέχουμε ένα ασφαλές, ανθεκτικό και επεκτάσιμο περιβάλλον cloud για το JATEC, το οποίο πληροί τα υψηλότερα πρότυπα που απαιτούνται για την προστασία εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων».