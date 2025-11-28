Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ιαπωνική Nomura ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την OpenAI ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης από τη δημιουργό του ChatGPT σε προηγμένες επενδυτικές συμβουλές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Nomura θα χρησιμοποιήσει τη στρατηγική και τεχνική υποστήριξη της OpenAI για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Η Nomura δήλωσε ότι στοχεύει να συνδυάσει τα εκτεταμένα δεδομένα που διαθέτει με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να παρέχει πιο προηγμένες επενδυτικές συμβουλές και αναλύσεις της αγοράς.

«Η genAI έχει τη δύναμη να κάνει περισσότερα από το να αυξήσει την αποδοτικότητα. Μπορεί να μεταμορφώσει ριζικά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nomura, Κεντάρο Οκούντα..