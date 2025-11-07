Η Google σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα μεγάλο data center Τεχνητής Νοημοσύνης στην απομακρυσμένη αυστραλιανή Νήσο των Χριστουγέννων στον Ινδικό Ωκεανό, μετά την υπογραφή συμφωνίας cloud με το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters και συνεντεύξεις με αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, τα σχέδια για το κέντρο δεδομένων στο μικρό νησί, που βρίσκεται 350 χιλιόμετρα νότια της Ινδονησίας, δεν είχαν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, ενώ πολλές λεπτομέρειες – όπως το μέγεθος, το κόστος και οι πιθανές χρήσεις το υ– παραμένουν απόρρητες.

Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εγκατάσταση θα αποτελούσε πολύτιμο πλεονέκτημα για το νησί, το οποίο οι αμυντικοί σχεδιαστές θεωρούν ολοένα και περισσότερο κομβικό σημείο παρακολούθησης κινεζικών υποβρυχίων και άλλων ναυτικών δραστηριοτήτων στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Δήμου της Νήσου των Χριστουγέννων και τα πρακτικά συνεδριάσεων του συμβουλίου, η Google βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για μίσθωση γης κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού με σκοπό την ανέγερση του κέντρου δεδομένων, καθώς και για συμφωνία με τοπική μεταλλευτική εταιρεία που θα εξασφαλίσει τις ενεργειακές του ανάγκες.

Η Google, θυγατρική της Alphabet Inc, δήλωσε ότι το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων που θα ενισχύσουν την ψηφιακή ανθεκτικότητα της Αυστραλίας και της ευρύτερης περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού, υποβαθμίζοντας παράλληλα το μέγεθός του.

«Δεν κατασκευάζουμε ‘ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης’ στη Νήσο των Χριστουγέννων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση προς το Reuters, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τα πολεοδομικά έγγραφα δείχνουν πως η Google σχεδιάζει ένα «μελλοντικό πρόσθετο σύστημα καλωδίου» που θα συνδέει το νησί με την Ασία.

Πηγή από το νησί, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Google έχει ζητήσει μακροχρόνια ενεργειακή συμφωνία για ένα κέντρο δεδομένων ισχύος 7 μεγαβάτ, που θα λειτουργεί με πετρέλαιο ντίζελ και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία δεν σχολίασε σχετικά με τις ενεργειακές της ανάγκες.

Το Αυστραλιανό Υπουργείο Υποδομών επιβεβαίωσε ότι η πρόταση της Google αφορά την ίδρυση data center στο Νησί των Χριστουγέννων, περιλαμβάνοντας και σχέδια σύνδεσής του με το Ντάργουιν μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

«Το υπουργείο βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Google ώστε να διασφαλιστεί πως οι ενεργειακές απαιτήσεις του έργου δεν θα επηρεάσουν την παροχή ρεύματος στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Άμυνας της Αυστραλίας αρνήθηκε να σχολιάσει.