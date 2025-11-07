Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Δικαιολογημένος ο εκνευρισμός της Άγκυρας. Δικαιολογημένη και η αγωνία όλων αυτών που έβγαζαν λεφτά από την Μόσχα να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτοί οι βουλευτές της ΝΔ γιατί σκούζουν; Εικόνισμα θα έπρεπε να κάνουν στον Μητσοτάκη. Αν έχουν μια ελπίδα να ξαναβγούν είναι γιατί υπάρχει σε αυτό το κόμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει άραγε σήμερα άλλο μεγαλύτερο θέμα από τα ενεργειακά; Να γιατί ο Φάμελλος δεν θα ξανακάνει ερώτηση στον Πιερρακάκη. Kαλημέρα είπαμε;

Εικόνισμα θα έπρεπε να κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν έχουν μια ελπίδα να επανεκλεγούν είναι γιατί ο Κυριάκος, κάνει πολιτική και δεν ασχολείται με τη μικροπολιτική. Τώρα που αναδεικνύεται όλο το deal στα ενεργειακά με τους Αμερικανούς, ίσως καταλάβουν γιατί ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για το DNA της ΝΔ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βγήκε ένας απ’ αυτούς να πει σε όσους επιδίωξαν να αλλάξει ο πρωθυπουργός της χώρας εν κινήσει, να διαπραχτεί δηλαδή ένα βελούδινο πραξικόπημα, ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ Ρωσόδουλη. Ο ιδρυτής της ΝΔ είχε χαράξει τη γραμμή: «Ανήκουμε εις τη Δύση». Αν κάποιος υπερασπίζεται στην πράξη την ιστορία και την παράδοση της ΝΔ, το DNA της, αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τα ενεργειακά deals έχει ήδη γράψει ο Ανάλγητος και έχετε διαβάσει αναλυτικά ρεπορτάζ στο Liberal και στο Liberal Markets. Κρατήστε δύο ακόμα ορόσημα. Πρώτον, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία για τον διάδρομο του Κάθετου Διαδρόμου (Route 2) του ΔΕΣΦΑ με άλλους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Το δεύτερο όμως νέο που σας μεταφέρουμε ακούει στο όνομα «διασυνδέσεις». Οι Αμερικανοί θέλουν το καλώδιο που ενώνει Ελλάδα - Κύπρο και Ισραήλ, επομένως αναμένονται εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Σε περίπτωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ (που παίζει δυνατά ως σενάριο), θα συμμετέχουν και αμερικανικά funds...

Τι το ήθελε ο Φάμελλος να κοντραριστεί με τον Πιερρακακη; Ο υπουργός των μεταρρυθμίσεων μίλησε με στοιχεία και βεβαίως ο Φάμελλος κατάπιε τη γλώσσα του όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του στη Βουλή. Του θύμισε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 καταστήματα των ΕΛΤΑ και για να δικαιολογηθεί το λουκέτο ο Νίκος Παππας, μίλησε για δημογραφική κρίση στις περιοχές που έκλεισαν!

Επίσης, υπενθύμισε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και συνοδοιπόρο του νέου κόμματος του Αλέξη ότι έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ξεπληρωθούν τα χρέη που υπήρχαν. Από τα πυρά του υπουργού δεν ξέφυγε ούτε η φορολογική πολιτική στην οποία αναφέρθηκε ο Σωκράτης. Μειώθηκαν 83 φόροι και «εσείς αυξήσατε τα βάρη για τη μεσαία τάξη» είπε ο Πιερρακακης. Άδικο έχει;

Σκοτούρες για το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Σαουλίδης, βρίσκεται σε επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να συμμετέχει στην αναγεννημένη προσπάθειά του, ενώ ο Κώστας Πετρίδης, έχει βάλει πλώρη για τον δήμο Λαγκαδά. Εν ολίγοις απογυμνώνεται το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα…

Η ΝΔ από την πλευρά της κάνει δουλειά στη Μακεδονία. Σαν το μυρμηγκάκι. Μέρα - μέρα, εβδομάδα - εβδομάδα. Και αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται και στις έρευνες. Εκεί που η ΝΔ έχανε στα Βόρεια από παντού, άρχισε να αντιστρέφει την κατάσταση.

Ο Ανάλγητος