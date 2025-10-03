Η εφαρμογή Sora της OpenAI για βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται viral, παρά το γεγονός ότι είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο με πρόσκληση και περιορίζεται σε χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Σύμφωνα με το TechCrunch, από την πρώτη κιόλας ημέρα, η Sora κατέγραψε 56.000 λήψεις, κατακτώντας την 3η θέση στη λίστα με τις κορυφαίες εφαρμογές στο αμερικανικό App Store, σύμφωνα με νέα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εφαρμογών Appfigures.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η εφαρμογή iOS της Sora σημείωσε συνολικά 164.000 downloads στις δύο πρώτες ημέρες κυκλοφορίας της, στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου.

Το νούμερο της πρώτης ημέρας τοποθετεί το ντεμπούτο της Sora πάνω από τις επιδόσεις άλλων μεγάλων εφαρμογών AI, όπως το Claude της Anthropic και το Copilot της Microsoft, και στο ίδιο επίπεδο με το λανσάρισμα του Grok της xAI.

Ωστόσο, οι εφαρμογές ChatGPT της OpenAI και Gemini της Google είχαν ισχυρότερες εκκινήσεις, με τουλάχιστον 80.000 λήψεις την πρώτη ημέρα.

Δεδομένου ότι η Sora παραμένει προσβάσιμη μόνο μέσω πρόσκλησης, η σύγκριση ίσως δεν είναι απολύτως δίκαιη. Είναι πιθανό η νέα εφαρμογή βίντεο να είχε προσελκύσει ακόμα περισσότερες λήψεις, αν ήταν ανοιχτή σε όλους τους χρήστες.

Παρά τον περιορισμό αυτό, πρόκειται για μια αρκετά δυνατή εκκίνηση, που δείχνει τη ζήτηση για εργαλεία βίντεο με Tεχνητή Nοημοσύνη στα χέρια των καταναλωτών σε μια εμπειρία πιο κοντά στη λογική των social media.

Για να συγκρίνει την πρώιμη επιτυχία της Sora με άλλες εφαρμογές AI, η Appfigures έκανε ανάλυση μόνο για τις λήψεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς οι διαφορετικές εφαρμογές ακολούθησαν διαφορετικές στρατηγικές λανσαρίσματος.

Η Sora έφτασε στις κορυφαίες θέσεις του App Store των ΗΠΑ, κατακτώντας την 3η θέση στη γενική κατάταξη μέχρι τη δεύτερη ημέρα. Συγκριτικά, το ChatGPT είχε φτάσει στην 1η θέση τη δεύτερη ημέρα, το Grok στην 4η, το Gemini στην 6η, το Copilot στη 19η και το Claude στην 78η.