Σιγκαπούρη: Εντολή στο Facebook να ετοιμάζει την αναγνώριση προσώπου, για την αποφυγή πλαστοπροσωπίας

Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι έχει δώσει στη Meta Platforms προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα για να εισαγάγει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, με σκοπό την καταπολέμηση των απατών με πλαστοπροσωπία στο Facebook.

Η Meta αντιμετωπίζει πρόστιμο έως 1 εκατομμύριο δολάρια Σιγκαπούρης (776.639 δολάρια ) εάν δεν συμμορφωθεί «χωρίς εύλογη δικαιολογία», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα πρόστιμα έως 100.000 δολάρια Σιγκαπούρης για κάθε ημέρα μετά την προθεσμία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η οδηγία εκδόθηκε προς τη Meta την Τετάρτη. Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η αστυνομία της Σιγκαπούρης διέταξε τη Meta να εφαρμόσει μέτρα κατά των απατών σε διαφημίσεις, λογαριασμούς, προφίλ και επιχειρηματικές σελίδες που υποδύονται σημαντικά κυβερνητικά αξιώματα στην πλατφόρμα Facebook. Η εντολή αυτή δεν συνοδεύτηκε από προθεσμία.

Το υπουργείο ανέφερε ότι παρατηρήθηκε αύξηση των περιπτώσεων απάτης μέσω Facebook για υποκλοπή ταυτότητας μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με τη χρήση βίντεο ή εικόνων κυβερνητικών αξιωματούχων σε ψεύτικες διαφημίσεις, λογαριασμούς, προφίλ και επιχειρηματικές σελίδες.

«Παρόλο που η Meta έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου απάτης με πλαστοπροσωπία σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Σιγκαπούρης, το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία της Σιγκαπούρης εξακολουθούν να ανησυχούν για την επικράτηση τέτοιων απατών στη Σιγκαπούρη», δήλωσε το υπουργείο.

Ήταν η πρώτη τέτοια εντολή που εκδόθηκε στο πλαίσιο του νέου νόμου της χώρας για τις διαδικτυακές εγκληματικές πράξεις, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2024.