Στην απροθυμία της Google να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία που έχει με την Apple για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρεται την Πέμπτη το TechCrunch.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, η Alphnbet (μητρική της Google) αγνόησε ερώτημα για το κατά πόσο σκέφτεται τις συνεργασίες στον κλάδο της AI, όπως αυτή με την Apple για την ενίσχυση της εφαρμογής Siri.

O επικεφαλής της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι σημείωσε μόνο ότι ήταν ευχαριστημένος που η Apple είναι ο «προτιμώμενος πάροχος cloud» και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη «της επόμενης γενιάς μοντέλων της Apple που βασίζονται στην τεχνολογία Gemini».

Με την πάροδο των ετών, η σχέση Google-Apple έχει αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής. Η συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα της αναζήτησης οδήγησε την Alphabet να πληρώσει στην εταιρεία του Τιμ Κουκ 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να γίνει η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στις συσκευές της Apple.

Με τη σειρά του, το Google απέκτησε πρόσβαση στην τεράστια πελατειακή βάση της Apple. Η κατασκευάστρια του iPhone ανακοίνωσε το τελευταίο τρίμηνο ότι διαθέτει 2,5 δισεκατομμύρια ενεργές συσκευές παγκοσμίως, για να σας δώσουμε μια ιδέα της κλίμακας.

Η τελευταία συμφωνία της Apple για την Τεχνητή Νοημοσύνη φημολογείται ότι θα κοστίσει στην Apple περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, αλλά το κέρδος για την Google πέρα από αυτό δεν είναι τόσο άμεσα προφανές όσο στην περίπτωση του Search.

Στo Google Search, οι καταναλωτές βλέπουν συνδέσμους προς ιστότοπους διαφημιζόμενων στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Οι διαφημίσεις σε λειτουργία AI που μπορεί μια μέρα να αντιπροσωπεύουν το μέλλον της επιχείρησης αναζήτησης της Google, εξακολουθούν να είναι «πείραμα» προς το παρόν.

Η εταιρεία ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο ότι θα φέρει διαφημίσεις στη λειτουργία AI Mode, τη διεπαφή τύπου chatbot για τo Google Search, αλλά σε αυτές τις δοκιμές οι διαφημίσεις εμφανίζονται κάτω από τις απαντήσεις του chatbot ή ενσωματώνονται σε αυτές.

Η Google δοκιμάζει επίσης το agentic shopping, συμπεριλαμβανομένου του Shop with AI Mode, για να καθοδηγήσει τους καταναλωτές με ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα σε μια απρόσκοπτη εμπειρία ολοκλήρωσης αγοράς από τη διεπαφή AI.

Εν τω μεταξύ, η Anthropic, στοχεύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη που υποστηρίζεται από διαφημίσεις με την επερχόμενη διαφήμισή του στο Super Bowl, η οποία αμφισβητεί το επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετείται από την OpenAI και την Google.

Το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά μακροπρόθεσμα παραμένει ανοιχτό ερώτημα — και για σήμερα, προφανώς, αναπάντητο.