Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Την Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ 28ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2026, συνοδευόμενος από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο και Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα, τους Πανοσιολογιωτάτους Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Αρχιμανδρίτη κ. Πέτρο, Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τίμιου Προδρόμου Essex Μ. Βρετανίας, τον Ιερολογιώτατο Πατριαρχικό Διάκονο κ. Φώτιο Πουλόπουλο, τον Εντιμολογιώτατο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή, Διευθυντή του Α´ Πατριαρχικού Γραφείου, και τους Εντιμοτάτους κ. Νικόλαο-Γεώργιο Παπαχρήστου, Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καικ. Δανιήλ Τσομπάν, Πατριαρχικό υπάλληλο.

