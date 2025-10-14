Samsung: Αναμένει ρεκόρ κερδών από το 2022 - Η «έκρηξη» της AI περιορίζει την προσφορά συμβατικών τσιπ

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναμένει τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και περισσότερο από τρία χρόνια, καθώς η παγκόσμια κούρσα για την ενίσχυση της παραγωγής τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης έχει περιορίσει την προσφορά και έχει εκτινάξει τις τιμές των συμβατικών τσιπ μνήμης — του βασικού πυλώνα δραστηριότητας του νοτιοκορεατικού κολοσσού.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ισχυρή ζήτηση για συμβατικά τσιπ μνήμης που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές κέντρων δεδομένων αντιστάθμισε τις πιο αδύναμες πωλήσεις των προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Samsung, η οποία υπολείπεται των ανταγωνιστών της στην προμήθεια εταιρειών όπως η Nvidia, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο εκτίμησε τα λειτουργικά του κέρδη για το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου στα 12,1 τρισεκατομμύρια γουόν (8,5 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση και σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών (10,1 τρισ. γουόν, σύμφωνα με το LSEG SmartEstimate).

Πρόκειται για την καλύτερη τριμηνιαία επίδοσή της εδώ και 13 τρίμηνα.

Η μετοχή της Samsung, που νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2021 με άνοδο έως 2,9%, υποχώρησε τελικά κατά 0,5%, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά το ράλι.

Συνολικά, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου 75% μέσα στο 2025.

«Η έκπληξη στα κέρδη του τρίτου τριμήνου προήλθε από τη δραστηριότητα των τσιπ», δήλωσε ο Ριου Γιόνγκ-χο, ανώτερος αναλυτής της NH Investment & Securities.

Η ισχυρή ζήτηση για συμβατική μνήμη που χρησιμοποιείται σε διακομιστές γενικής χρήσης, σε συνδυασμό με τη σταθερή ζήτηση για τσιπ HBM (High Bandwidth Memory) για διακομιστές AI, ενίσχυσαν συνολικά τη ζήτηση για μνήμη, εξήγησε.

Παρότι η πρόοδος της Samsung στην προμήθεια προηγμένων HBM τσιπ σε μεγάλους πελάτες όπως η Nvidia ήταν πιο αργή απ’ ό,τι αναμενόταν, τα κέρδη από τις «κλασικές» μνήμες — ενισχυμένα από τη μειωμένη προσφορά — αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο, σημείωσαν οι αναλυτές.

«Η Samsung είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από την αυξανόμενη ζήτηση για συμβατικά τσιπ μνήμης», δήλωσε ο Σον Ιν-τζουν, αναλυτής της Heungkuk Securities.

Ο ίδιος απέδωσε την υπέρβαση των προσδοκιών στα υψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα τιμών για τα DRAM και NAND τσιπ, χάρη στην αυξημένη ζήτηση για κέντρα δεδομένων και στη χαμηλότερη αποθεματοποίηση από τους κατασκευαστές, που ενίσχυσε τη διαπραγματευτική τους ισχύ.

Οι αναλυτές ανέφεραν ακόμη ότι η Samsung επωφελήθηκε από τη μείωση των ζημιών στη μονάδα foundry (παραγωγή λογικών τσιπ), καθώς τα αυξημένα ποσοστά χρήσης των εργοστασίων περιόρισαν την πίεση από τα σταθερά κόστη.

Η εταιρεία εκτίμησε ότι τα έσοδα της θα αυξηθούν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε ιστορικό υψηλό των 86 τρισ. γουόν, εν μέρει λόγω της αποδυνάμωσης του νοτιοκορεατικού νομίσματος.

Η Samsung αναμένεται να δημοσιεύσει τα αναλυτικά αποτελέσματα — με επιμέρους στοιχεία για κάθε δραστηριότητα — στις 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της 14ης Οκτωβρίου που επικαλείται το Reuters, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα μετοχικών κινήτρων για τα ανώτερα στελέχη, εγκαινιάζοντας ένα νέο πλάνο επιβράβευσης βάσει απόδοσης για όλους τους εργαζομένους της στη Νότια Κορέα την επόμενη τριετία. Η Samsung αρνήθηκε να σχολιάσει το σχέδιο.

Έλλειψη προσφοράς εκτοξεύει τις τιμές των συμβατικών τσιπ

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η επικέντρωση των κατασκευαστών τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη προηγμένων τσιπ περιόρισε την παραγωγή των παραδοσιακών, επεκτείνοντας την έλλειψη προσφοράς και ωθώντας τις τιμές ανοδικά.

Σύμφωνα με στοιχεία της TrendForce, οι τιμές ορισμένων DRAM — που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διακομιστές, smartphones και υπολογιστές — εκτινάχθηκαν κατά 171,8% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η έλλειψη προσφοράς συμβατικής μνήμης θα συνεχιστεί έως το 2026, καθώς οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων και διακομιστών που μπορούν να διαχειριστούν τον ολοένα αυξανόμενο φόρτο εργασίας από τις υπηρεσίες AI.

Αν και πρόσφατες συμφωνίες προμήθειας τσιπ με εταιρείες όπως η Tesla και η OpenAI έχουν μετριάσει τις ανησυχίες των επενδυτών για τη Samsung, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι παραμένουν κίνδυνοι για τα καταναλωτικά προϊόντα της, όπως ενδεχόμενοι νέοι αμερικανικοί δασμοί, η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας, καθώς και οι περιορισμοί εξαγωγών σπάνιων γαιών από την Κίνα που χρησιμοποιούνται σε προηγμένα τσιπ και εξοπλισμό παραγωγής.

Η Samsung, που παραμένει ο κορυφαίος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο εδώ και τρεις δεκαετίες, αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας χάσει το μερίδιο ηγεσίας στην αγορά DRAM από την SK Hynix το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν σταδιακή βελτίωση των πωλήσεων HBM της Samsung, καθώς η εταιρεία πέτυχε ουσιαστική πρόοδο στην προμήθεια των νέων 12-επίπεδων HBM3E τσιπ της στη Nvidia — αν και ορισμένοι επισημαίνουν ότι οι όγκοι αποστολών παραμένουν περιορισμένοι.