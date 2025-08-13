Σαμ Άλτμαν βρίσκεται στη διαδικασία σύστασης μιας νέας εταιρείας διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή με την ονομασία Merge Labs και ανεύρεσης κεφαλαίων για αυτήν, με πιθανή χρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα επενδύσεων της OpenAI, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Financial Times.

Η εταιρεία εκτιμάται ότι θα έχει αποτίμηση 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Μία πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία ανέφερε στο TechCrunch ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και η OpenAI δεν έχει δεσμευτεί για συμμετοχή, οπότε οι όροι ενδέχεται να αλλάξουν.

Η Merge Labs συνεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Άλεξ Μπλάνια, ο οποίος διευθύνει την Tools for Humanity (πρώην World) — το project ψηφιακής αναγνώρισης ματιού του Άλτμαν που, όπως περιγράφει η εταιρεία, «επιτρέπει σε οποιονδήποτε να επαληθεύσει την ανθρώπινη υπόστασή του».

Η Merge Labs θα ανταγωνιστεί τη Neuralink του Έλον Μασκ, η οποία αναπτύσσει τσιπ διεπαφής υπολογιστή προοριζόμενα για εμφύτευση στον εγκέφαλο. Ο Μασκ ίδρυσε τη Neuralink το 2016 (αν και η ύπαρξή της έγινε γνωστή το 2017) και η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Η Neuralink βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δοκιμές σε ανθρώπους που υποφέρουν από σοβαρή παράλυση, με στόχο να τους επιτρέπει να ελέγχουν συσκευές με τη σκέψη τους. Τον Ιούνιο συγκέντρωσε 600 εκατομμύρια δολάρια στη Σειρά E, με αποτίμηση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Neuralink (και πιθανώς η Merge Labs) θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Κάποιοι ίσως πουν ότι η τεχνολογία τους μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα προς τη «μοναδικότητα» (singularity).

Πολύ πριν η Silicon Valley εμμονήσει με την έννοια της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI), ήταν γοητευμένη από τη «μοναδικότητα». Ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει τον όρο για να περιγράψει μια εποχή κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη υπερβαίνει την ανθρώπινη νοημοσύνη.