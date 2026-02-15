Η Ινδία διαθέτει πλέον 100 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες του ChatGPT, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες αγορές της OpenAI παγκοσμίως, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν ενόψει κυβερνητικής συνόδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στους Times of India, ο Άλτμαν ανέδειξε τη ραγδαία υιοθέτηση του ChatGPT στη χώρα, καθώς η OpenAI ετοιμάζεται να συμμετάσχει επισήμως στο πενθήμερο India AI Impact Summit στο Νέο Δελχί.

Η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική των μεγάλων εταιρειών AI να αξιοποιήσουν τον νεανικό πληθυσμό της Ινδίας και τους περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες διαδικτύου για παγκόσμια επέκταση.

Η OpenAI άνοιξε γραφείο στο Νέο Δελχί τον Αύγουστο του 2025 και προσαρμόστηκε στις ανάγκες της ευαίσθητης ως προς την τιμή αγοράς, λανσάροντας τη συνδρομή ChatGPT Go κάτω των 5 δολαρίων, η οποία στη συνέχεια προσφέρθηκε δωρεάν για έναν χρόνο στους Ινδούς χρήστες.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, η Ινδία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση χρηστών του ChatGPT μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας στη διεθνή στρατηγική της OpenAI. Η πλατφόρμα έφτασε τα 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2025 και φέρεται να πλησιάζει τα 900 εκατομμύρια.

Ο επικεφαλής της OpenAI τόνισε επίσης τον ρόλο των φοιτητών στην εξάπλωση της χρήσης, σημειώνοντας ότι η Ινδία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών χρηστών ChatGPT στον κόσμο. Οι μαθητές και φοιτητές αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού για τις εταιρείες AI, με τη Google να προσφέρει δωρεάν ετήσια συνδρομή στο AI Pro πρόγραμμα της σε Ινδούς φοιτητές το 2025 και να καταγράφει τη μεγαλύτερη παγκόσμια χρήση του Gemini για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ο Άλτμαν υπογράμμισε ότι η ευρεία πρόσβαση και η πρακτική εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη τοποθετούν την Ινδία σε πλεονεκτική θέση για τη διάχυση των οφελών της τεχνολογίας και τη διαμόρφωση της δημοκρατικής υιοθέτησης της AI σε μεγάλη κλίμακα.

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση, η μετατροπή της χρήσης σε βιώσιμο οικονομικό αντίκτυπο παραμένει πρόκληση. Κυβερνητικές πρωτοβουλίες, όπως η IndiaAI Mission, στοχεύουν στην ενίσχυση της υπολογιστικής ισχύος, τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της AI στις δημόσιες υπηρεσίες.