Η πλατφόρμα Digg, που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε ανταγωνιστή του Reddit, οδηγήθηκε τελικά σε κλείσιμο, αδυνατώντας να ελέγξει την πλημμυρίδα bots. Την ίδια ώρα, το Reddit ανακοίνωσε ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα, εισάγοντας νέα μέτρα ταυτοποίησης και διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το TechCrunch, η εταιρεία θα αρχίσει να επισημαίνει τους αυτοματοποιημένους λογαριασμούς που προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους χρήστες — τα λεγόμενα «καλά bots» — κατά τα πρότυπα της πλατφόρμας X. Παράλληλα, λογαριασμοί που θεωρούνται ύποπτοι για μη ανθρώπινη δραστηριότητα θα καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι ανήκουν σε πραγματικό χρήστη, διαφορετικά ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η επαλήθευση δεν θα είναι καθολική, αλλά θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ενδείξεις αυτοματισμού, όπως ασυνήθιστα μοτίβα δραστηριότητας ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τον εντοπισμό των bots, το Reddit αξιοποιεί ειδικά εργαλεία που αναλύουν, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα δημοσίευσης περιεχομένου. Ωστόσο, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη συγγραφή αναρτήσεων δεν παραβιάζει κατ’ αρχήν τους κανόνες της πλατφόρμας.

Για την επιβεβαίωση ότι ένας λογαριασμός ανήκει σε άνθρωπο, θα αξιοποιούνται τεχνολογίες τρίτων, όπως passkeys από τις Apple και Google, συσκευές YubiKey, βιομετρικά δεδομένα (όπως Face ID), αλλά και το World ID. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία, ενδέχεται να απαιτείται και ταυτοποίηση μέσω κρατικών εγγράφων, λόγω νομοθεσίας για την επιβεβαίωση ηλικίας.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στιβ Χάφμαν, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη πραγματικού χρήστη χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητά του, διατηρώντας την ανωνυμία που χαρακτηρίζει την πλατφόρμα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού της επιρροής των bots, τα οποία χρησιμοποιούνται για πολιτική χειραγώγηση, παραπληροφόρηση, ψευδή διαφήμιση και τεχνητή διόγκωση δημοφιλίας. Σύμφωνα με τη Cloudflare, η κίνηση στο διαδίκτυο από bots αναμένεται να ξεπεράσει εκείνη των ανθρώπων έως το 2027.

Το Reddit, που ήδη αφαιρεί περίπου 100.000 ύποπτους λογαριασμούς ημερησίως, επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία του περιεχομένου του, σε μια περίοδο όπου η λεγόμενη «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» κερδίζει έδαφος, καθώς αυξάνεται η παρουσία αυτοματοποιημένων και AI-driven αλληλεπιδράσεων.