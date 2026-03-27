Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ: Σταματήστε να επιβάλλετε πρόστιμα στις Big Tech

Η ΕΕ πρέπει να περιορίσει τον έλεγχο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ εάν θέλει να αποτελέσει μέρος της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ.

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να συμμετάσχει στην οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης... Θα χρειαστούν data centers, δεδομένα και πρόσβαση στο hardware AI των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν μπορείτε να ελέγχετε υπερβολικά και να μετακινήσετε τον στόχο των κανονισμών και να επιβάλετε τεράστια πρόστιμα στις εταιρείες», δήλωσε ο Πάζντερ στο CNBC.

Η Κομισιόν έχει λάβει μια σειρά από μέτρα για να καταστείλει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες τον τελευταίο χρόνο και αυτές οι κινήσεις έχουν προκαλέσει επανειλημμένες επικρίσεις από διάφορους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

«Γνωρίζετε τις ίδιες τις εταιρείες που μπορούν να σας φέρουν τα δεδομένα, τα κέντρα δεδομένων και το hardware AI των ΗΠΑ», πρόσθεσε. «Εάν τις ρυθμίσετε εκτός ηπείρου, δεν πρόκειται να αποτελέσετε μέρος της οικονομίας της Τεχνητής Νοημοσύνης».

«Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό για την Ευρώπη να εξετάσει πολύ προσεκτικά τι κάνει σε σχέση με αυτές τις εταιρείες. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό για αυτές τις εταιρείες να εξετάσουν τις προοπτικές να συνεχίσουν να κάνουν σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ».

Η ΕΕ υπερασπίστηκε τον έλεγχο των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, με την επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα, να σχολιάζει ότι «όλες οι εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ πρέπει να ακολουθούν τους νόμους μας και να σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες», σε δήλωσή της το 2025.

Η Meta προειδοποιήθηκε τον Φεβρουάριο ότι η ΕΕ σκοπεύει να επιβάλει μέτρα στον τεχνολογικό «κολοσσό» για να αντιστρέψει την πολιτική της για την τεχνητή νοημοσύνη στο WhatsApp, μετά από πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Τον ίδιο μήνα, η Apple τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ και τον Σεπτέμβριο η Google τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο, το X του Ίλον Μασκ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε το πρόστιμο ως «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και τον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», σε μια ανάρτησή του.

Την Πέμπτη, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για να διερευνήσει εάν η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Snapchat, που ανήκει στην Snap, συμμορφώνεται με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.