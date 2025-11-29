Για χρόνια, όταν ερχόταν η ώρα για τις startups να αρχίσουν να πουλάνε το προϊόν τους, μπορούσαν να στραφούν σε οποιοδήποτε από τα παραδοσιακά εγχειρίδια. Όμως, όπως συνέβη με τόσα άλλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προετοιμάζονται για να βγουν στην αγορά.

«Μπορείς να κάνεις περισσότερα με λιγότερα, περισσότερο από ποτέ», είπε στο κοινό του TechCrunch Disrupt τον περασμένο μήνα ο Max Altschuler, γενικός εταίρος στο GTMfund.

Η πρόκληση για τους ιδρυτές και τα στελέχη, όμως, θα είναι να βρουν τη χρυσή τομή. Παρότι υπάρχει κάποια συζήτηση για το ότι οι startups προσλαμβάνουν προγραμματιστές πιο εξοικειωμένους με την τεχνολογία και τους “ρίχνουν” σε τυπικά προβλήματα go-to-market, είπε, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για πιο συγκεκριμένη εξειδίκευση.

«Όταν έχεις εξαιρετικούς συμβούλους γύρω σου, μπορείς να μάθεις μερικά από τα δοκιμασμένα και αληθινά playbooks. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν πεταχτεί από το παράθυρο. Νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να έχεις μια γενική κατανόηση του πώς και γιατί λειτουργούν ορισμένα πράγματα στο μάρκετινγκ», είπε ο Altschuler.

Η Alison Wagonfeld, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ στο Google Cloud, είπε ότι η τέχνη του μάρκετινγκ εξακολουθεί να είναι απολύτως αναγκαία.

«Σίγουρα χρειάζεσαι τη γνώση γύρω από την ΤΝ, την περιέργεια για την ΤΝ, τους τεχνολόγους, αλλά και την κατανόηση του ποιος είναι ο σκοπός του μάρκετινγκ, την κατανόηση των καταναλωτικών πληροφοριών, τη διεξαγωγή έρευνας, το να βλέπεις πώς μοιάζει μια εξαιρετική δημιουργική ιδέα», είπε η Wagonfeld.

Ωστόσο, οι ομάδες που υιοθετούν την ΤΝ μπορούν να κινηθούν γρηγορότερα. «Μπορείς να βγεις εκεί έξω με τόσα περισσότερα μηνύματα, πιο γρήγορα, και μετά μπορείς να σκεφτείς πιο ολιστικά: τι μετρήσεις προσπαθώ να ενισχύσω;», πρόσθεσε.

Ο Marc Manara, επικεφαλής startups στην OpenAI, έχει διαπιστώσει ότι πολλές νεοφυείς εταιρείες έχουν ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στη στρατηγική go-to-market (GTM) τους, αν και όχι απαραίτητα με αποκλειστικό στόχο να μειώσουν τους πόρους που διαθέτουν σε αυτή.

«Υπάρχει μια τάση που λέει πως, ναι, μπορείς να κάνεις περισσότερα με λιγότερα, αλλά μπορείς επίσης να είσαι πολύ πιο εστιασμένος στον τρόπο που το κάνεις», είπε. «Ο βαθμός προσωποποίησης και η ικανότητα να ακολουθείς τα σήματα της αγοράς μέσω της ΤΝ είναι πλέον διαφορετική, πιο ανεπτυγμένη».