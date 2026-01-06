Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως στρέφονται καθημερινά στο ChatGPT για πληροφορίες που αφορούν την υγεία τους, σύμφωνα με έκθεση της OpenAI που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο Axios.

Το εύρημα αναδεικνύει μια σιωπηρή αλλά βαθιά μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αναζητούν καθοδήγηση για ιατρικά και ασφαλιστικά ζητήματα, ιδίως στις ΗΠΑ.

Η σημασία του φαινομένου είναι ιδιαίτερη: ολοένα και περισσότεροι Αμερικανοί καταφεύγουν σε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να πλοηγηθούν στο διαβόητα πολύπλοκο και συχνά αδιαφανές σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ. Για πολλούς ασθενείς, το ChatGPT λειτουργεί ως «σύμμαχος», βοηθώντας τους να κατανοήσουν διαδικασίες και επιλογές που διαφορετικά θα απαιτούσαν χρόνο, χρήμα ή άμεση πρόσβαση σε επαγγελματίες υγείας.

Σύμφωνα με ανάλυση ανώνυμων αλληλεπιδράσεων και έρευνα χρηστών μέσω του εργαλείου Knit με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, οι χρήστες αξιοποιούν το ChatGPT για να αποκωδικοποιήσουν ιατρικούς λογαριασμούς, να εντοπίσουν πιθανές υπερχρεώσεις, να ασκήσουν έφεση σε απορρίψεις ασφαλιστικής κάλυψης και να συγκρίνουν προγράμματα ασφάλισης υγείας.

Όταν η πρόσβαση σε γιατρούς είναι περιορισμένη, ορισμένοι το χρησιμοποιούν ακόμη και για αυτοδιάγνωση ή για τη διαχείριση της ήδη παρεχόμενης φροντίδας.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της κλίμακας: περισσότερο από το 5% όλων των μηνυμάτων στο ChatGPT παγκοσμίως αφορά ζητήματα υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε εβδομάδα, οι χρήστες υποβάλλουν από 1,6 έως 1,9 εκατομμύρια ερωτήσεις σχετικές με την ασφάλιση υγείας, ενώ σε υποεξυπηρετούμενες αγροτικές κοινότητες καταγράφονται σχεδόν 600.000 μηνύματα εβδομαδιαίως. Επιπλέον, επτά στις δέκα σχετικές συνομιλίες πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των ιατρείων.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ασθενείς μπορούν να εισάγουν συμπτώματα, προηγούμενες ιατρικές οδηγίες και σχετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας προειδοποιήσεις για τη δυνητική σοβαρότητα παθήσεων. Όπως σημειώνει η OpenAI, η αξιοπιστία βελτιώνεται όταν οι απαντήσεις βασίζονται σε έγγραφα ασφαλιστικών προγραμμάτων, κλινικές οδηγίες και δεδομένα από πύλες υγείας.

Ωστόσο, παραμένουν σοβαρές ανησυχίες. Το ChatGPT μπορεί να παράσχει λανθασμένες ή και επικίνδυνες συμβουλές, ιδίως σε θέματα ψυχικής υγείας.

Παράλληλα, viral ιστορίες δείχνουν τη χρησιμότητα της AI στην ανάλυση ιατρικών λογαριασμών, με τον εντοπισμό διπλών χρεώσεων, λανθασμένης κωδικοποίησης ή παραβιάσεων κανόνων του Medicare.

Καθώς ενδέχεται να λήξουν οι ενισχυμένες επιδοτήσεις του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας, αναλυτές εκτιμούν ότι η στροφή προς τα chatbots θα επιταχυνθεί, ιδιαίτερα μεταξύ ανασφάλιστων και υποασφαλισμένων πολιτών.